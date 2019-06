Zeugen nach Schlägerei gesucht

MOZ

Eberswalde (MOZ) In der Eisenbahnstraße gerieten am Donnerstag gegen 19.35 Uhr aus bislang noch nicht geklärter Ursache zwei Personengruppen in einen Streit miteinander. Während der Auseinandersetzung erlitt eine Person Kopfverletzungen, eine andere einen Jochbeinbruch und Nasenverletzungen. Alarmierte Polizisten stellten in der Umgebung drei Personen im Alter zwischen 19 und 33 Jahren. Zudem wurden Zeugen befragt, Platzverweise erteilt und Anzeigen aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen des Vorfalls können ihre Hinweise unter der Telefonnummer 03338 361 1224 der Polizei melden.