Dörfer präsentieren sich in Neutrebbin

Bernd Röseler

Neutrebbin (MOZ) Für die Bürgermeister von Neutrebbin, Letschin, Golzow, Oderaue und etlichen weiteren Oderbruchgemeinden läuft der Countdown. Gute drei Wochen noch, dann findet in Neutrebbin der Oderbruchtag statt. Es ist eine Premiere - der erste soll es werden. Künftig will sich das Oderbruch dann alle zwei Jahre in einem anderen Dorf groß feiern - mit Festumzug, Markttreiben, Sport, Spiel und Tanz.

"Die Idee für diesen Oderbruchtag ist einst am Rande einer Veranstaltung in Potsdam geboren worden", erzählt Werner Mielenz, der Bürgermeister von Neutrebbin. Dort, in der Landeshauptstadt, haben er und seine Amtskollegen aus Letschin und Golzow, Michael Böttcher und Frank Schütz, darüber "gebrütet", was man tun könne, um die kleinen Oderbruchdörfer stärker ins Licht zu rücken. Die Orte, die das Besondere dieser Landschaft eigentlich ausmachen. "Wir wollen einfach zeigen, dass jedes Dorf etwas Eigenes, Unverwechselbares hat", sagt der Bürgermeister. Die Fischerei in Altfriedland, Fontane in Schiffmühle, der Hafen in Groß Neuendorf, der Alte Fritz in Letschin und Neutrebbin...

Wie diese Präsentation des Bruchs nun gemeistert wird, darüber können sich die Besucher am 22. Juni einen Eindruck verschaffen. Dann beginnt mit einer Andacht in der Kirche der 1. Oderbruchtag. Ab 11 Uhr startet das bunte Festreiben. Ein Highlight dürfte der große Festumzug werden, der sich um 11.30 Uhr in Bewegung setzt. In einer letzten Beratung mit Akteuren vieler beteiligter Orte ist in Neutrebbin in dieser Woche der Stand der Vorbereitungen ein letztes Mal geprüft worden.

"Unser Umzug besteht aus 37 Schaubildern", sagt Werner Mielenz, der als Bürgermeister des ausrichtendes Ortes den Hut bei den Vorbereitungen auf hat. "Damit werden wir auf eine Zuglänge von rund 1200 bis 1300 Metern kommen." 250 bis 300 Personen sind als Akteure mit dabei.

Anders als bei ähnlichen Umzügen, die es in Neutrebbin wie auch in anderen Orten des Oderbruchs bereits gegeben hat, wird der thematische Schwerpunkt des Festumzuges nicht nur auf der Geschichte liegen. Altes und Neues aus dem Bruch sollen zu finden sein. Die Neutrebbiner kommen unter anderem mit dem Alten Fritz und mit Vertretern ihrer noch jungen Gemeindepartner aus dem polnischen Zabor. Oderaue und die Reetzer Sänger sind dabei. Die Agrargesellschaft Neulewin, ebenso wie Neulewiner Busreisen.

Mit einem stattlichen Aufgebot an älterer und jüngerer Landtechnik werden die Traktorenfreunde Zechin nach Neutrebbin kommen. "Insgesamt reisen wir mit elf Traktoren und einem Anhängergespann an", berichtet Vereinsmitglied Brunhilt Schalau. Der älteste Traktor hat das Baujahr 1941, der jüngste ist 1986 gefertigt worden. Mit seiner weit gestreuten Mitgliedschaft - die Vertreter kommen aus Zechin, Friedrichsaue, Letschin, Alt Mahlisch, Gusow und Frankfurt - sorgt der Verein dafür, dass sich der Termin des 1. Oderbruchtages in der Region und darüber hinaus herumspricht.

Nach dem Umzug haben die Gäste Gelegenheit, den Markt zu besuchen, der von verschiedenen Handwerkern und Künstlern der Region gestaltet wird. "Hier wird es viele Produkte und Exponate aus dem Oderbruch geben", sagt die Neutrebbiner Festkoordinatorin Carola Kleinert. Noch ist die Liste der Anbieter allerdings nicht abgeschlossen. "Wer eine originelle Idee oder sonst etwas beizusteuern hat, kann sich jederzeit bei uns melden unter der Telefonnummer 033474 227".