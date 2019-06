Mehr Fragen als Antworten

Mathias Puddig

Berlin Vielleicht hat sich ja bis Montag, 9 Uhr, der Nebel in der SPD ein wenig gelichtet. Das ist die Frist, bis zu deren Ende sich die Kandidaten für den Vorsitz der Bundestagsfraktion gemeldet haben sollen. Dass Andrea Nahles kandidiert, ist klar. Sie hatte die Abstimmung schließlich vorziehen lassen, um ihre Macht in Partei und Fraktion zu festigen. Bislang gibt es keine weiteren Kandidaten – und das ist nicht die einzige Unklarheit in der SPD.

Dabei steht die SPD vor entscheidenden Tagen. In der kommenden Woche wird nicht nur die Fraktionsspitze neu gewählt. Auch der Parteivorstand trifft sich zu einer Sonderklausur, um das weitere Vorgehen zu beraten. Das Schicksal der SPD ist derzeit offener denn je – und das kann sich bis weit in die Regierungsarbeit hinein auswirken. Der Ex-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann soll laut "Spiegel" vor seinen Fraktionskollegen die Koalition bereits in Frage gestellt haben. "Das heißt, wir stehen vor der Frage: Gibt es die GroKo Weihnachten noch?", wird er zitiert. In einer solchen Situation sei es "keine schlaue Idee, die Führung auszuwechseln".

Viele Abgeordnete sind sauer

Die meisten in der Fraktion hätten sich ohnehin im Moment die ganze Personaldebatte am liebsten erspart. Viele sind sauer auf Nahles und ihre "Hauruck-Nummer". Und dass Nahles laut "Bild" auch den Parteivorsitz aufgeben würde, falls sie den Fraktionsvorsitz verliert, macht die Sache nicht besser. "Machtspiele helfen uns nicht weiter", sagt die Parteilinke Hilde Mattheis. Stattdessen sollen die Mitglieder des Parteivorstandes "endlich ihren Führungsaufgaben gerecht werden und nicht mehrheitlich so zu tun, als hätten sie diese nicht".

Auch Karl-Heinz Brunner, Vizechef der Landesgruppe Bayern, findet: "Vor den personellen Fragen müssen die strukturellen und inhaltlichen gestellt werden." Jetzt lasse sich das aber nicht mehr ändern. "Solange ich keinen Gegenkandidaten sehe, werde ich Andrea Nahles stützen."

Eine Reihe von Abgeordneten dürfte aber anders handeln. Zwar hat es – entgegen anderslautenden Medienberichten – keine drei Probeabstimmungen gegeben, bei denen Nahles krachend durchgefallen wäre. Einige Genossen, wie der Hesse Sascha Raabe verweigerten ihr aber auch öffentlich die Unterstützung. "Wenn Andrea Nahles die einzige Kandidatin sein sollte, wird sie meine Stimme nicht bekommen", sagte er dem Hessischen Rundfunk.

Dabei ist ebenfalls offen, wer denn gegen Nahles antreten könnte. Ex-Parteichef Martin Schulz hat seinen Verzicht erklärt, Matthias Miersch vom linken Parteiflügel ebenfalls. Zwar sagt Brunner: "Wir haben einige, die in der Lage sind, die Fraktion ordentlich zu führen." Namen nennt aber auch er nicht. Und der immer wieder genannte Fraktionsvize Achim Post schweigt bislang.