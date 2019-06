Neues Bauland am Granseer Stadtwald geplant

Matthias Henke

Gransee Es geht um rund 1,5 Hektar neues Bauland am Granseer Stadtwald, das mit diesem Beschluss geschaffen werden soll, den die Stadtverordneten jüngst als einen der letzten in alter Besetzung fassten. Damit verbunden ist eine Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von etwa 130 000 Euro. Ein großes Loch ins Stadtsäckel reißen soll dieser Beschluss nicht. Denn das zurückgezahlte Geld soll auf den Verkaufspreis draufgeschlagen werden. Etwa 8,70 Euro pro Quadratmeter sind nach Angaben des Amtes Gransee und Gemeinden zusätzlich abzubilden.

Hintergrund des Vorstoßes ist die Knappheit an Bauland in der Stadt. "Es besteht die Notwendigkeit kurzfristig Wohnbaugrundstücke in der Stadt anzubieten, da die Durchführung weiterer Bebauungsplan- (B-Plan-) verfahren zur weiteren Entwicklung nur mittelfristig möglich ist. Zurzeit kann die Stadt Gransee keine eigenen Wohnbaugrundstücke innerhalb der Kernstadt anbieten", wird die Situation in der Beschlussvorlage beschrieben.

2011 hatten die damaligen Stadtverordneten in einer Änderung des seinerzeit bereits zwei Jahre gültigen B-Planes neu festgelegt, dass der Bereich, um den es nun geht, explizit als öffentlich genutzte Fläche festgesetzt wird, nicht mehr als Bauland. Das hatte mit Förderbedingungen zu tun. Im Geltungsbereich des B-Planes "Stadtwaldsiedlung" wurden 2009 und 2010 die leerstehenden und ruinösen Gebäude der "Inneren Klinik" abgerissen. Gefördert wurde das mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II. Der Bund erklärte aber, dass nur freigeräumte Flächen, die einer öffentlichen Aufgabe dienen zweifelsfrei förderfähig seien, nicht aber Abrissarbeiten, die einem späteren gewinnbringenden Verkauf der Grundstücke und damit dem finanziellen Interesse der Kommune dienen.

Damals entschied man sich für die Fördermittel, denn das Angebot an Baugrundstücken überstieg bei weitem die Nachfrage. Nicht absehbar war, dass einige Jahre später die Nachfrage derart anzieht.