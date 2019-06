Musik ist ihre Berufung

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Musik ist ihr Leben. Schon von klein auf war singen eine ihre großen Leidenschaften. Klar, dass die Oranienburgerin Anja Ganschow an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" klassischen Gesang studierte und sich bereits während des Studiums als Solistin im Konzert- und Liedbereich einen Namen machte. In ihrer Heimatstadt engagierte sie sich an der Seite ihres Vaters und langjährigen Baustadtrats Horst Ganschow für den Wiederaufbau der Orangerie im Schlosspark zum Oranienburger "Kulturtempel".

Nach dem Diplom folgten Studien an der Europäischen Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Montepulciano in Italien und am Mozarteum in Salzburg. Umfangreiche solistische Tätigkeiten an namhaften Musikstätten wie der Berliner Philharmonie, der Frauenkirche Dresden und dem Haus Wahnfried in Bayreuth schlossen sich an. Zwei Jahre lang leitete Anja Ganschow die "Heiligengraber Gesangstage" im Kloster Stift zum Heiligengrabe und unterrichtet seit der Gründung auch an der Musikwerkstatt Eden.

Seit inzwischen zehn Jahren gibt die 43-Jährige ihr Wissen und Können im eigenen "Studio für Gesang und Stimme" in Oranienburg weiter. "Ein Beweggrund für das Studio ist die Förderung des musikalischen Nachwuchses in Oranienburg und darüber hinaus", sagt Anja Ganschow. Das liegt ihr besonders am Herzen. Denn Anja Ganschow weiß, wie wichtig es ist, als Musiker eine grundsolide Ausbildung zu absolvieren, wenn man beruflich damit Erfolg haben will.

"Singen und sprechen sind zwei natürliche Ausdrucksformen des Menschen. In meinem Studio kann man beides wiederentdecken, neu lernen und ausbauen", sagt sie. Deswegen unterrichtet sie auch Sprecherziehung, Atem- und Körperschulung und gibt Rhetorik-Grundkurse. Speziell für junge Nachwuchssängerinnen und das Kinderensemble hat Anja Ganschow das "Studio Vocale" eingerichtet.

Ihre Arbeit trägt längst Früchte. Anja Ganschow freut sich, dass Schülerinnen und Schüler von ihr schon mehrmals bei "Jugend musiziert" Preise abräumen konnten, bei den Märkischen Musiktagen glänzten oder in den Kinderchor der Deutschen Oper Berlin und in das Landesjugendorchester Brandenburg aufgenommen wurden.

Als Hochschuldozentin ist Anja Ganschow außerdem noch mit einer von ihr entwickelten Unterrichtsmethode mit dem Schwerpunkt Lehrerbildung an der Humboldt-Universität Berlin und der Leibniz-Universität Hannover tätig. Auch ehrenamtlich ist die Oranienburgerin viel unterwegs, unter anderem als Vorsitzende der Komponistengesellschaft "Friedrich-Kiel" mit Sitz in Bad Laasphe. Die Gesellschaft fühlt sich dem Komponisten der Romantik und Musikpädagogen aus dem Wittgensteiner Land verpflichtet und befasst sich mit dessen umfangreichem Werk. Auch im freien Netzwerk der "Unternehmerinnen in Oberhavel" mischt Anja Ganschow aktiv mit.

Seit drei Jahren liegt ihr Augenmerk zudem auf der Organisation von Klassik-Nachwuchskammerkonzerten zur Förderung junger Musikerinnen und Musiker und der Klassik in der Kulturkirche Pinnow. Mit ihrem Studio Vocale, dem Kinderensemble und Mitgliedern der Jungen Philharmonie Brandenburg arbeitet sie gerade an einer Kinder-CD- und Hörspielproduktion. Aus Anlass des zehnjährigen Studio-Jubiläums soll die CD Ende des Jahres veröffentlicht werden. Wie gesagt, für Anja Ganschow ist Musik Berufung.