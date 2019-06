Jagdverband droht mit Boykott der Landesjagd

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der Landesjagdverband Brandenburg droht mit dem Boykott von Jagden im Landeswald, wenn dort nach den Regeln einer neuen Verordnung geschossen wird. Der Entwurf dieser Jagd-Verordnung sieht unter anderem vor, dass Abschussvorgaben nach oben korrigiert werden, wenn die von Wildtieren an Waldbäumen hinterlassenen Schäden zunehmen.

Sollte dies tatsächlich so laufen, werde man die Verbandsmitglieder dazu aufrufen, die entsprechenden Jagden zu meiden, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Ziel des Boykotts wäre dann, dass die geplanten Abschusszahlen nicht erreicht werden. Die Regierung strebe die Verbannung von Geweihträgern aus dem märkischen Wald an. Dies müsse "zum Wohle der Waidgerechtigkeit" verhindert werden, argumentiert der Verband.

Die Auseinandersetzung markiert den Höhepunkt eines schon länger andauernden Streits um Jagdziele. Das zuständige Forstministerium räumt mit Blick auf den Klimawandel dem Waldumbau höchste Priorität ein. Wenn Wildtiere immer wieder junge Baumtriebe anknabbern, kommt der Waldumbau hin zu mehr Mischwald nur langsam voran. Deshalb müsse das Wild dezimiert werden, so die Logik des Ministeriums. Viele Jäger halten dem entgegen, dass das Land ethisch fragwürdige Jagdpraktiken propagiere und ein "Leerräumen" des Waldes den Prinzipien einer nachhaltigen Jagd widerspreche.

Innerhalb der märkischen Jägerschaft sorgt für Unmut, dass der Landesjagdverband jener Verordnung, zu deren Boykott er nun aufrufen will, zuvor zugestimmt hatte, wenn auch zähneknirschend. Der prominente Wildbiologe Hans-Dieter Pfannenstiel verkündete daraufhin aus Protest seinen Austritt aus dem Verband. In den Augen von Verbandspräsident Dirk-Henner Wellershoff ist diese Reaktion "Kleinkindgebaren". Der jetzige Verordnungsentwurf sei ein Kompromiss. "Die Januar-Fassung des Entwurfs war für uns wesentlich schlechter, wir konnten viele Verbesserungen erreichen", sagt Wellershoff. Auch er sei nach wie vor über manche Punkte in dem Papier nicht glücklich. Aber wenn der Verband der jetzigen Fassung nicht zugestimmt hätte, würde noch größeres Ungemach drohen. Er habe zu dem Kompromiss viele zustimmende E-Mails bekommen, betont der Verbandspräsident. "Wir haben bei der Europawahl gesehen, dass das Thema Klimawandel Wahlen entscheidet. Wir können uns dem nicht verschließen und müssen auch unseren Beitrag leisten", gibt Wellershoff zu bedenken.

Gleichzeitig warnt er das Land davor, die neuen Regeln "mit der Brechstange" durchzusetzen. "Ohne die einheimischen Jäger geht es nicht." Das wolle man mit der Boykottdrohung zum Ausdruck bringen.