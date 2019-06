Risse durch Rohrtransporte

Steffen Göttmann

Neureetz (MOZ) Mehr als 1000 Rohre für den Bau der Eugal-Erdgas-Leitung lagern an der Straße von Neureetz in Richtung Neugaul. Ein Rohr ist 18 Meter lang und wiegt 15 Tonnen. Per Lkw wurden die Rohre von Eberswalde nach Neureetz gebracht über die L 28. Sie ist über Land gut ausgebaut, aber nicht in Neureetz. Jetzt hat nicht nur die Straße Königlich Reetz Risse, sondern auch die Häuser. Erika Kröber, Heidrun Schubert und Rainer Fröhlich haben daher eine Interessengemeinschaft gegründet, die einen Ausgleich fordert. Den örtlichen Behörden werfen sie vor, die Situation falsch eingeschätzt zu haben.

Parkende Autos als Blockade

"Die Konvois kamen bereits im November und Dezember 2018", berichtet Erika Kröber. Doch die Kontrolle zur Aufnahme der Ist-Schäden sei erst um den 22. Januar erfolgt. "Bei mir waren sie am 21. Januar, bei Frau Kröber am 20.", so Heidrun Schubert. Doch da sei das Gros an Lkw schon durch gewesen. "Die Bestandssicherung hätte vorher gemacht werden müssen", ist Erika Kröber überzeugt. "Unsere Straße ist von 1965, sie besteht aus schwimmend verlegten Betonplatten ohne festen Untergrund", sagt Rainer Fröhlich. Sie sei seiner Auffassung nach für so eine Transport-Lawine gar nicht ausgelegt. Die Erschütterungen setzten sich bis in die Häuser fort. "Wir haben unsere Autos auf die Straße gestellt, damit die Lkw langsamer fahren", ergänzt Heidrun Schubert.

Erika Kröber hat auf der Suche nach einem Verantwortlichen das Amt Barnim-Oderbruch, den Landesbetrieb Straßenwesen, die Kreisverwaltung und den Ministerpräsidenten angeschrieben. Auf die Frage an die Amtsverwaltung, ob für das Vorhaben eine Genehmigung vorliegt, erklärte Helge Suhr Leiter des Bau- und Ordnungsamtes: "Eine Baugenehmigung liegt für das Gesamtvorhaben in Form eines Planfestellungsbeschlusses des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe vor." Dieser sei im Amtsblatt veröffentlicht worden. "Vorher lag das Gesamtvorhaben in 38 Ordnern vom 17. bis 30 . Oktober im Amt Barnim-Oderbruch aus."

Suhr betont, dass es sich um eine öffentliche Straße handele, die benutzt werden könne. Bei außergewöhnlichen Schäden hafte der Verursacher. Die Gemeinde Oderaue habe dem Vorhaben zugestimmt. "Ich bezweifle, dass ein normaler Bürger weiß, was ein Planfeststellungsbeschluss ist". sagt Erika Kröber. Es werde auch kaum jemand 38 Aktenordner durcharbeiten.

Verursacher in der Pflicht

In der Antwort des Landesbetriebs Straßenwesen heißt es, der Amtsdirektor habe vom Vorhabensträger eine so genannte "harte Patronatserklärung" zur Übernahme von Schäden gefordert. Sie bedeute, dass verbindlich erklärt werde, alle Schäden zu beseitigen.

Die Neureetzer befürchten, auf den Schäden sitzen zu bleiben. Sie fordern einen Ausbau ihrer Ortsdurchfahrt.