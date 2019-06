Als Tiersitter und Hilfsfarmer um die Welt gereist

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die ganze Welt sehen, ohne dafür zu bezahlen – was könnte schöner sein? Wie das Markus Huth gelang, beschreibt er in seinem Buch "Mit 80 Viechern um die Welt" (Verlag Random House), das am 10. Juni in den Handel kommt. Einen Tag später gastiert der Autor zu einer Lesung in Rathenow.

In einem Backpacker-Hostel erfährt Tierfreund Markus Huth von einer anderen Art des Reisens: Überall auf der Erde suchen Menschen Tiersitter, die auf ihre Häuser und Haustiere aufpassen, während sie selbst in den Urlaub fahren. Andere brauchen Freiwillige, die sich gegen Kost und Logis auf Farmen um Tiere kümmern. Bald striegelt Markus Huth Westernpferde auf einer bulgarischen Ranch, füttert halbzahme Kängurus auf einer australischen Insel und kümmert sich auf einer Finca auf La Gomera um die launischste Katze der Welt. Am Ende seiner Reise ist sein Leben längst nicht mehr so, wie es einmal war ...

Interessante und unglaubliche Geschichten über alle Kontinente und jede Menge spezieller Tiere gibt der Autor des Buchs "Mit 80 Viechern um die Welt" am 11. Juni im Havelrestaurant Schwedendamm zum Besten. Huths Lesung beginnt um 19.00 Uhr. Mehr Infos in der Rathenower Buchhandlung Tieke unter 03385/510232.

Auf markushuth.com schreibt der Autor über sich, dass er Autor, Fotograf und Chefredakteur des Reportage-Magazins "Weltseher" ist. Huth mache Reportagen, Features, Porträts und Interviews in Wort und Bild für renommierte Print- und Onlinemedien wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder Spiegel Online. Sein Interesse liege auf Lebenswelten und Schicksalen rund um den Globus. Vor seinem Volontariat bei der Nachrichtenagentur dapd arbeitete Markus Huth als Nachrichtenredakteur in Hamburg. Zuvor hatte er Geschichte und Klassische Archäologie an der HU Berlin und der RGGU in Moskau studiert.