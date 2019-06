Wie zufrieden sind Menschen in Oberkrämer?

Claudia Duda

Oberkrämer (MOZ) Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Wohnort? Unsere Zeitung startet an diesem Wochenende eine groß angelegte Umfrage unter dem Titel "Wohlfühlen in Oberkrämer". In den kommenden Wochen werden wir den kleinen und großen Themen in der Region auf den Grund gehen.

Wie steht es mit dem öffentlichen Personennahverkehr? Wie sieht die Versorgung mit Schulen und Kitaplätzen aus? Ist die Gesundheitsversorgung in der Region ausreichend? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unserer Umfrage, die Sie, liebe Leserinnen und Leser zurzeit im Internet beantworten können. Dort geht es außerdem um das Sport- und Freizeitangebot, die wirtschaftliche Entwicklung, den Zustand von Straßen und Gehwegen, die Angebote für Familien, die Einkaufsmöglichkeiten und die Nachbarschaft. Außerdem wollen wir wissen, ob Sie mit der Gemeindeverwaltung als Dienstleister zufrieden sind. Um einen möglichst umfassenden Überblick zu bekommen, werden auch die Haushalte im Verbreitungsgebiet angeschrieben.

Marco Winkler, unser Redakteur für Oberkrämer, wird Sie heute und in den kommenden Wochen mit Menschen bekannt machen, die in Oberkrämer zu Hause sind. Wenn Sie in Oberkrämer einen Lieblingsplatz haben, fotografieren Sie ihn und schicken Sie das Bild an unsere Redaktion. Wir wollen zeigen, wie schön es in Ihrer Heimat ist. Außerdem freuen wir uns auf eine persönliche Begegnung mit Ihnen. Wir laden Sie am 22. Juni zu einem Leserpicknick an der Mühle in Vehlefanz ein. Mehr dazu lesen Sie in den nächsten Wochen in unserer Zeitung.

Die Umfrage finden Sie unter www.moz.de/wohlfuehlen