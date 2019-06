5.000 Euro für die Jugendarbeit

Stephan Achilles

Falkensee Insgesamt 5.000 Euro Spendengeld konnten die Vertreter der Feuerwehren von Falkensee, Bötzow, Wansdorf, Dallgow-Döberitz, Ketzin, Nauen, Marwitz, Schönwalde-Siedlung, Elstal, Brieselang, Kremmen und Perwenitz am 24. Mai in der Falkenseer Feuerwache entgegennehmen. Die Sicherheitsfirma German Security bedankte sich damit für die jahrelange Zusammenarbeit.

"Auf vielen Veranstaltungen teilen wir uns die Aufgaben", betonte der Geschäftsführer und Firmeninhaber Christian Hecht. "Während die Feuerwehren für den Brandschutz sorgen, kümmern wir uns um die Sicherheit. Das läuft sehr gut." Udo Appenzeller, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Falkensee e.V., ist dankbar für die Spende. "Der Anteil für die Falkenseer Feuerwehr soll in erster Linie der Jugendarbeit zugutekommen. Ein wesentlicher Teil der Kosten für das alljährliche Jugendcamp ist damit abgedeckt", so Appenzeller.

Gegründet wurde German Security im Jahr 2003. Heute beschäftigt die in Falkensee ansässige Firma 120 Mitarbeiter und bietet verschiedene Sicherheitsdienste an, wie Objektschutz, Personen- und Veranstaltungsschutz. Auf Großveranstaltungen, wie dem Hafenfest Velten oder den Stadtfesten und öffentlichen Herrentagsfeiern in Falkensee, ist die Firma präsent. Für Betriebe, wie das Logistikzentrum Rossmann in Wustermark oder den Havelpark Dallgow, hat sie den Objektschutz übernommen. Auch Ermittlungen, z.B. bei Verdacht auf Wirtschaftskriminalität oder private Vergehen, werden von German Security ausgeführt.

Vorwiegend technisch orientiert ist die 2017 neu gegründete Schwesterfirma German Sitec. Sie vertreibt und installiert Alarm- und Einbruchschutzanlagen für gewerbliche Objekte und private Wohnhäuser. Alarmmeldungen gehen direkt an die firmeneigene Zentrale. Einbrechern bleibt dann nicht mehr viel Zeit, bis der Wachschutz vor der Tür steht.