Umstrittene Gehaltserhöhung

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Es sprach sich Mitte Mai herum wie ein Lauffeuer: Der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Barnim habe dem Leitenden Regionalmanager Torsten Jeran das Gehalt nahezu verdoppelt. Die Empörung bei den politischen Gegnern des Blumbergers, der in der letzten Wahlperiode die SPD-Fraktion im Kreistag anführte, am vergangenen Sonntag wieder in das Barnim-Parlament gewählt und in dieser Woche von der neuen SPD-Fraktion zu ihrem Vorsitzenden bestimmt wurde, war groß.

In der CDU waberten Gerüchte, Jeran wolle den Chef der kreiseigenen Wito, Rüdiger Thunemann, "beerben". Die Gehaltserhöhung für den Regionalmanager gelte eigentlich der einstigen Bundestagsabgeordneten Petra Bierwirth (SPD), die dann die Geschäftsführung bei der LAG übernehmen werde. Auch beim bisherigen Kooperationspartner im Kreistag, der Linken, sprach man von "Selbstbedienungsmentalität in der SPD".

Der Amtsdirektor von Biesenthal-Barnim, André Nedlin, ist sauer. Er übernahm vor acht Monaten den Vorsitz im LAG-Vorstand, nachdem Vorgänger Holger Lampe Erster Beigeordneter des Landkreises geworden war. In der Mai-Sitzung habe er vorgeschlagen, Jerans Antrag auf Gehaltserhöhung auf die Tagesordnung zu nehmen. "Der Antrag datierte aus dem Jahre 2015", sagt Nedlin. Dieser beruhte auf einem Schreiben des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft vom 21. August 2014 zur Umsetzung des Regionalmanagements ab 2015. Darin heißt es unter der Überschrift "Einstellung geeigneten Personals": Für den Regionalmanager komme "als maximale Vergütungsgruppe" im Rahmen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder die Gehaltsstufe E 13 infrage. Jerans Antrag sei in den ganzen Jahren immer mal wieder Thema im Vorstand gewesen und diskutiert, aber nie entschieden worden, kritisiert André Nedlin. "Ich wollte das nun endlich erledigt wissen."

Vize-Landrat Holger Lampe, erwidert auf die Frage, warum Jerans Antrag vier Jahre auf Eis lag: "Ich war gegen die Erhöhung." Zu den Gründen sagt Lampe nebulös: "Ich habe so meine Vorstellungen, was in der LAG gemacht werden soll", und weist dann darauf hin, dass Torsten Jeran "keine Verantwortung für Personal, keine Verantwortung für Finanzen" habe. "Mehr Geld wäre theoretisch nicht das Problem gewesen, aber in dieser Höhe finde ich das nicht gerechtfertigt. Und in dieser Phase fand ich das auch blöd!" Der Erste Beigeordnete nimmt darauf Bezug, dass die Gehaltserhöhung für den Regionalmanager etwa zwei Wochen vor den Kommunalwahlen im Vorstand beschlossen wurde. Von den sieben Mitgliedern waren sechs anwesend. Vier stimmten dafür, zwei enthielten sich der Stimme – der stellvertretende Vorsitzende, Wito-Chef Thunemann, und eine Vertreterin der Kreisverwaltung.

Um die Gemüter in der Öffentlichkeit zu beruhigen, habe er vorgeschlagen, das Thema mit einer entsprechenden Vorlage und gut vorbereitet – "eben so, wie man das normaler Weise macht" – erneut in die nächste Vorstandssitzung einzubringen und zu entscheiden, sagt Holger Lampe. Ob das so passieren würde, wisse er nicht. "Wir haben ja nur eine Stimme im Vorstand", sagt der Vize-Landrat.

Außerplanmäßige Sitzung

André Nedlin ist von den Äußerungen Holger Lampes überrascht und verärgert. "Dieses Angebot hat der Erste Beigeordnete nie gemacht", sagt er. Im Gegenteil: Dieser habe die Erhöhung der Vergütung für Jeran ihm gegenüber sogar als gerechtfertigt bezeichnet. Nedlin will nun innerhalb von zwei Wochen eine außerplanmäßige Vorstandssitzung einberufen, um das Thema erneut auf die Tagesordnung zu setzen. "Ich werde dazu natürlich den Ersten Beigeordneten einladen", kündigt er an. "Und ich hoffe, dass sich Holger Lampe auch noch an seine Äußerungen erinnert, die er mir gegenüber in dieser Woche gemacht hat."