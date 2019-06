Bienenkunde und Küchenkurs

Marco Marschall

Schorfheide (MOZ) Aus Tangermünde, Dresden, Wörlitz, Wernigerode, Warnemünde und Kühlungsborn sind sie angereist. Sie alle sind Ringhotelchefs aus der Region Ost. 17 Häuser zählt die Kette in diesem Teil der Republik insgesamt, 100 in ganz Deutschland. Einmal im Jahr kommen einige der Chefs der Region Ost zusammen, tauschen Erfahrungen aus, lernen voneinander – zum Beispiel im Umgang mit dem Fachkräftemangel. In diesem Jahr ist Joachimsthal und das Ringhotel Schorfheide Gastgeber. Geschäftsführer Bernd Kanzow führt die Hotelchefs zu einer Fläche, wo Zehntausende von Mitarbeitern seines Hauses warten. Um sie kümmert sich Mario Preikschat, eigentlich Haustechniker auf dem Gelände, und macht die Arbeiterinnen mit den Geschäftsführern bekannt.

Es handelt sich, na klar, um Bienen. Drei Völker werden auf dem Gelände gehalten. Das bringt um die 60 Kilo Honig pro Jahr. "Den bieten wir unseren Hotelgästen zum Frühstück an", sagt Bernd Kanzow. Der Honig und die Imkerei aber sollen in erster Linie das Image stärken. "Bio und Regionalität" spielen eine große Rolle.

Abwechslungsreiche Beute

Das Ringhotel steht mitten Wald. "Kein großes Trachtgebiet", sagt Imker Preikschat, der aus Eichhorst stammt. Lediglich ein paar Linden fänden seine Bienen dort, in erster Linie aber Kiefern. Doch Brombeeren, Waldhimbeeren und Klee, der auf dem Ringhotelgelände bei Hubertusstock wächst, sorgen dafür, dass letztlich doch genug der goldig süßen Masse produziert wird. "Keine einseitige Kost", verspricht Preikschat. Das macht die Bienen widerstandsfähiger, die sehr mit der Varroa-Milbe zu kämpfen haben. Imker würden ihre Bestände deshalb einmal im Jahr mit Ameisen-, Milch- oder Oxalsäure behandeln. Problematisch sind laut Preikschat auch die relativ kurzen Blühzeiten, in denen seine Arbeiterinnen Nahrung finden.

Seit drei Jahren hat das Ringhotel die Bienenstöcke auf dem Areal. Die Chefs von außerhalb lauschen aufmerksam. Ganz nah präsentiert ihnen der Imker die Waben, auf denen sich Tausende von Bienen tummeln und sich, besänftigt durch ein wenig Rauch aus dem Smoker, in keiner Weise stören lassen. Doch es handele sich auch im eine sanftmütige Art. Stiche, so berichtet Preikschat ,blieben trotzdem nicht aus. 20 an einem Tag habe er mal gehabt Solange man nicht allergisch ist, sei das kein Problem.

Coaching im Keller

Ortswechsel. Nach der kurzen Bienenkunde geht es ans Coaching. Die Geschäftsführer der Ringhotels sind nicht allein gekommen. Sie haben ihre Küchenchefs mitgebracht. Im Keller des Hotels gibt es eine Kochwerkstatt. Maurice Bitter und Marcel Schmoock heißen die Trainer, die dort erklären, dass Restaurantessen eine "Story" braucht, nicht nur schmecken, sondern auch unterhalten soll. Von "Qualitainment" spricht Schmoock.

"Verblüffen, verzaubern, verwöhnen", beschwört er die Küchenchefs, während sein Kollege Blatt für Blatt Salat auf Tellern drapiert. Die Hotelköche lauschen und lernen. Konzentriert zerbröselt Maurice Bitter Rotebeetechips aus dem Dörrautomaten auf dem Gemüse. Für Fleischesser gibt es einen besonderen Clou. Chips aus Kalbsjus – das, was beim Hauptgang die Soße darstellt, hat er ebenfalls im Dörrautomaten trocknen lassen und einen salzig-aromatischen i-Punkt für seine Salatkreation geschaffen. Die Kochtrainer weisen auch darauf hin, wie wichtig es ist, spannende Fleischalternativen für Vegetarier anzubieten. Schließlich gebe es davon mittlerweile geschätzte acht Millionen in ganz Deutschland. Gemüseteller ist out. Auch Vegetarier wollen verblüfft werden.