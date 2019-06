Etwa 200 Fürstenwalder stellen sich gegen Drogen

Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Mehr als 200 Menschen dürften es gewesen sein, die sich am Sonnabend um 11 Uhr zu der Kundgebung gegen die wenig bekannte Droge GBL auf dem Fürstenwalder Marktplatz eingefunden haben. Die sehr kurzfristig organisierte Veranstaltung geriet zu einer beeindruckenden Demonstration gegen Drogenkonsum überhaupt, verbunden mit eindringlichen Appellen zum Dagegenhalten, Eingreifen, Hinsehen.

Sein 14-jähriger Sohn liegt im Koma. Der Fürstenwalder Vater berichtet nur sehr kursorisch über das Schicksal seines Jungen, dessen Mutter das Sorgerecht hat. Es gehe ihm offenbar schlecht, wie lange das Koma andauern werde, wisse man nicht, im besten Falle werde sich eine Reha anschließen. Auf der Kundgebung hielt sich der Mann zurück, anders als Laura.

Die 17-jährige Fürstenwalderin outete sich an der Hand ihres Freundes vor dem Publikum als Konsumentin verschiedener Drogen: Alkohol, Tablatten, aber nicht Ecstasy. Vor zwei Wochen, genau zum Stadtfest, "bin ich ins Koma gefallen, durch Tabletten-Missbrauch". Wäre ihir Freund nicht in der Nacht aufgewacht, "wäre ich gestorben" – er rief den Krankenwagen. Schon wenige Wochen davor war Laura, wie sie berichtete, im Alkoholrausch von einer Mauer gefallen. Die junge Frau soll demnächst zu einer Reha-Maßnahme gehen. In der Schule war sie schon wochenlang nicht mehr.

Laura sprach auch über ihre Motive. "Ich wollte eigentlich nur gucken, wie fühlt sich der Rausch an", sagte sie. Mit dem Elternhaus habe die Frage des Drogenkonsums gar nichts zu tun.

Vordergründig galt die Kundgebung dem wenig bekannten Stoff GBL, der nach den Worten Hartkopfs in jedem Baumarkt erhältlich ist, weil er in Graffiti-Entferner, aber auch in Nagellack-Entferner enthalten ist. Auch im Zusammenhang mit dem Stadtfest, bei dem es augenscheinlich sehr viele betrunkene Jugendliche gab, entstand die Idee zu der Kundgebung. Hartkopf bedankte sich ausdrücklich bei Bürgermeister Matthias Rudolph, dessen Verwaltung ihn sehr unterstützt habe. Rudolph selbst zeigte sich sehr bewegt, als er im Schulterschluss mit Hartkopf einen eindringlichen Appell an die Jugendlichen und ihre Eltern richtete, an Nachbarn, an alle: "Kuckt nicht mehr weg, sprecht die Kinder an, und wenn ihr sie nicht kennt. Es muss hier niemand ohne Hilfe irgendwo rumliegen."

Hartkopfs großes Ziel ist ein Anlaufpunkt für Drogensüchtige. Anlaufpunkte gebe es, sagte Rudolph. Er kündigte an, noch vor den Ferien in die Grundschulen zu gehen um zu informieren. Es gehe darum, die Fünft- und Sechstklässler zu erreichen.