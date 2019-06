100 Jahre Lederwaren Mikosek

Familie Mikosek an der alten Sattlerei. © Foto: privat

Der Gewerbeanmeldeschein der Sattlerei Mikosek - 100 Jahre ist er am 4. Juni alt. © Foto: privat

Sandra Euent

Ort (MOZ) Genau am 4. Juni 1919 gründete Sattlermeister Waldemar Mikosek in Nauen sein Geschäft "Lederwaren Mikosek". Heute, 100 Jahre später gibt es Lederwaren Mikosek immernoch. Inzwischen geführt von Waldemars Enkel Siegfried.

Waldemar Mikosek, damals auch Tapezierer und Dekorateur, kümmerte sich in seinem Geschäft um die Herstellung und die Reparatur von Lederwaren und Polstermmöbeln und verkaufte diese auch. In den sogenannten "Goldenen Zwanzigern" lief das junge Geschäft gut an, es gab ein stetiges Wachstum, das von der Weltwirtschaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg jäh unterbrochen wurde. Doch Lederwaren Mikosek überstand auch dies.

1946 übernahm mit Sattlermeister Günther Mikosek die zweite Generation das Geschäft. Bereits ab 1969 musste Leonarde Mikosek das Geschäft ihres Mannes weiter führen, der viel zu früh gestorben war. Mit ihr wurde das Hauptaugenmerk der Firma auf den Einzelhandel mit Lederwaren fokussiert.

1986 übergab Leonarde, jetzt mit Nachnamen Rahn, das Geschäft an ihren Sohn Siegfried und seine Frau Brigitta, die es bis heute erfolgreich in dritter Generation führen. Sie überstanden die Wiedervereinigung und die damit einhergehende neue Marktsituation. Dazu beigetragen hat auch der 1991 bezogene größere und attraktivere Standort im Zentrum von Nauen.

Am Dienstag, 4. Juni, wird Lederwaren Mikosek den 100. Geburtstag feiern. Alle Kunden und Interessierten sind eingeladen, ab 9 Uhr vorbei zu schauen. Als besonderes Schmankerl wird es vom 4. bis 15. Juni viele Aktionen im Lederwarengeschäft geben, beispielsweise 20 Prozent auf alle Taschen.