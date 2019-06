Nordisch, weiblich, Bond 2.0

Stefan Klug

(MOZ) Anfangs klingt der Auftrag nach Routine. Hackerin Lisbeth Salander soll ein Programm stehlen und es einem zahlenden Kunden übergeben. Schnell zeigt sich jedoch, dass neben der NSA auch eine geheime und vor allem brutale Organisation Interesse hat, die wiederum für einen großen Unbekannten arbeitet. Zugleich führt der Job und die anschließende Flucht, die junge Frau teils schmerzhaft in ihre eigene Vergangenheit zurück.

Basierend auf dem Folgeroman zur Millennium-Trilogie stellt Fede Alvarez Lisbeth Salander unmittelbar in den Mittelpunkt der Handlung. Journalist Mikael Blomkvist bleibt nur eine kleine Neben-, wenn nicht gar Handlanger-Rolle. Allerdings ist der Journalist auch nicht dafür geeignet, was von Salander abverlangt wird. Denn statt, wie in den Trilogie-Originalen, vor allem auf Atmosphäre, setzt der Uruguayer auf gnadenlose Action. Mit Hacker-Insiderwissen muss sich der Zuschauer nicht mehr herumschlagen, in die Systeme von NSA&Co geht es hier im Sauseschritt. Wichtig ist vor allem, was danach kommt. Mit dem Motorrad übers Eis, wilde Shootouts und der Einsatz aller möglichen Gadgets halten den Unterhaltungswert auf konstant hohem Level. An die Vorbilder erinnern vor allem Stockholm und Schweden im Winter. Das kühle Grundsetting der Handlung ist dabei das einzig nordische, ansonsten erinnert die Inszenierung eher an einen Bond 2.0, dank der weiblichen Hauptrolle und des Umstandes, dass es nichts weniger als die Welt zu retten gilt. Und damit wäre "Verschwörung" auch mitten im Action- statt im Thriller-Genre gelandet, Logik-Löcher inklusive. Selbst die Rückbesinnung auf dunkle Kindheitstage erinnert irgendwie an "Skyfall". Doch ohne Frage, das Spektakel ist unterhaltsam, kurzweilig, glänzt mit manch sehenswertem Spezialeffekt und muss sich auch technisch in Sachen Bild und Ton nicht verstecken.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 117 Minuten; Verleih: Sony Pictures Entertainment; Regie: Fede Alvarez;Claire Foy, Beau Gadsdon, Sverrir Gudnason; S/USA/D 2018