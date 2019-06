Waldbrandgefahr in Brandenburg ist gestiegen

dpa

Herzberg (Elster) (dpa) Angesichts des trockenen Wetters hat die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg zugenommen. Für den Landkreis Elbe-Elster galt am Samstag die höchste Warnstufe und damit eine sehr hohe Gefahr, wie das Umweltministerium im Internet mitteilte. Eine hohe Gefahr bestand demnach für den Kreis Oberspreewald-Lausitz, der ebenfalls im Süden des Landes liegt. Für acht Kreise und die Städte Potsdam, Cottbus und Brandenburg/Havel galt eine mittlere Waldbrandgefahr, während die Gefahr in vier Kreisen und in der Stadt Frankfurt (Oder) gering war. Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis Montag eine noch steigende Waldbrandgefahr.