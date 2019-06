Grünes Licht für 300 Wohnmobil-Plätze

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Pläne des Fürstenwalder Stadtforstes, einen Campingplatz "Kleine Tränke" mit rund 300 Wohnmobilstellplätzen auf den Weg zu bringen, haben bei den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung Zustimmung gefunden. In der letzten Sitzung vor der Wahl beschloss das Gremium, den nötigen Bebauungsplan aufzustellen.

Der Park soll auf einer Fläche von rund fünf Hektar entstehen. Über zwei vorhandene Waldwege, der eine zweigt von der Braunsdorfer Chaussee ab, der andere von der Rudolf-Breitscheid-Straße, wird er erschlossen. Derzeit wächst auf der Fläche ein Kiefernforst. Eine faunistische Untersuchung aus dem Jahr 2018 bescheinige diesem "mittlere Bedeutung für Brutvögel, Fledermäuse und Reptilien", heißt es in den Beratungsunterlagen der Stadtverwaltung.

Um den Campingplatz einrichten zu können, müssen eine Waldumwandlung beantragt und Ersatzflächen als Ausgleich für die zu fällenden Bäume gefunden werden. Einen Kahlschlag gebe es aber nicht, sagt Stadtforstdirektor Thomas Weber. Vielmehr würden Nischen für die Mobile geschaffen.

Als nächster Schritt müsse nun ein Umweltgutachten erstellt werden, um 2020 in die Ausführungsplanung gehen zu können. Frühestens 2021, so Weber, könnten die ersten Wagen einparken. Rund 90 Plätze sollen an Dauercamper vergeben werden. Zudem soll ein Zeltplatz für Paddelurlauber mit Grill-, Küchen- und Sanitärbereich entstehen.