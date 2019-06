Digitales zur Eröffnung der Seniorenwoche

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Zum Start am Montag zeigt sich, dass ältere Schöneicher mit der Zeit gehen: "Senioren – Digitale Medien" ist der Vortrag überschrieben, den Astrid Kiy von der Akademie zweite Lebenshälfte hält. Die Schöneicher Eröffnungsveranstaltung der Seniorenwoche findet ab 15 Uhr im Hotel "Alte Mühle", Brandenburgische Straße 122, statt.

Wenn in der Waldgartengemeinde das Heimatfest gefeiert wird, ist traditionell der Seniorenverein mit von der Partie. Am 16. Juni, 10 bis 18 Uhr, wird es einen Stand mit Informationsangeboten geben. Dann kann man sich auch beraten lassen, welche Ansprechpartner und Veranstaltungen es für Senioren in Schöneiche gibt.

Dazu zählen die Sprechstunden des Vereins an jedem ersten Montag im Monat ab 14 Uhr in der "Alten Mühle" und des Seniorenbüros jeden ersten und dritten Donnerstag, 10 bis 12 Uhr, in der Kultourkate. Regelmäßig finden auch Seniorennachmittage statt, Sportgruppen, bei denen Ältere trainieren und es gibt einen Seniorenchor.

Ausflug zur Gartenschau

Innerhalb der landesweit begangenen Seniorenwoche – wobei Woche nicht wörtlich zu nehmen ist – unternehmen die Schöneicher auch eine Busfahrt zur Landesgartenschau nach Wittstock. Am 20. Juni geht es um 8 Uhr am Rathaus los, die Rückkehr ist für 20 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet 30 Euro, Anmeldungen im Rathaus unter Tel. 030 643304-139 oder 230.