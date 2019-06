In Ziltendorf wird eine neue Ära eingeläutet

MOZ

Ziltendorf Schon seit einigen Jahren ist bei vielen Ziltendorfern der Wunsch nach einem regelmäßigen automatischen Geläut der Kirchenglocken gewachsen", berichtet Mathias Wohlfahrt, Pfarrer im Sprengel Ziltendorf-Brieskow-Finkenheerd. Umso engagierter sind sie nun bezüglich des Baugeschehens am Gemeindezentrum.

"In einem Arbeitseinsatz in der vergangenen Woche haben nun engagierte Bürger die notwendige Starkstromleitung über 70 Meter vom Gemeindezentrum zum Glockenturm und an anderer Stelle zurück, verlegt", erzählt der hoch erfreute Pfarrer und dankt zugleich allen fleißigen Helfern.

Doch warum eine Starkstromleitung? Ganz einfach: Durch die große Spendenbereitschaft vieler Ziltendorfer Bürger konnte der Gemeindekirchenrat mit Pfarrer Mathias Wohlfahrt für Ziltendorf endlich ein automatisches Geläut in Auftrag geben. Zuvor hatte der Evangelische Kirchenkreis Oderland-Spree den noch fehlenden Betrag zur Finanzierung dieses Bauvorhabens beigesteuert, teilt Mathias Wohlfahrt mit.

Nun seien noch Zimmererarbeiten und die Installation des Geläutes durch eine Berliner Spezialfirma erforderlich, bevor die Glocken ohne Seile erstmals erklingen können, informiert der Pfarrer und fügt erklärend hinzu: "Die Kirchenglocken sind sehr alt, stammen aus dem Mittelalter und einer nicht mehr vorhandenen Kirche in der Neumark, dem heutigen Polen."

Die gute Gemeinschaft während des Arbeitseinsatzes wird ihm und und auch anderen noch lange im Gedächtnis bleiben, glaubt Wohlfahrt. "Besonderer Dank gilt Michael Krüger, Inhaber des gleichnamigen Metallhandels, Elektromeister Swen Welkisch, ebenfalls örtlicher Unternehmer, Nico Schneider dem Ortswehrführer und allen Nichtgenannten", sagt Wohlfahrt. "Die Damen und Herren des Seniorenkreises und der Helferschaft der Kirchengemeinde sorgten für das Schließen der Gräber und besonders für ein kräftiges Abendbrot."

Glocken mussten oft schweigen

In anderen Orten wurde nach Angaben des Pfarrers längst ein elektrisches Geläut installiert. Das wollten die Ziltendorfer nun auch. Sie erfreuen sich laut Wohlfahrt stets am Einläuten des Sonntags am Samstagabend, am Läuten an den Sonn- und Feiertagen und zu freudigen und traurigen Anlässen im Dorf. Doch seit immer weniger Jüngere auch werktags im Dorf anzutreffen seien, müssten die Glocken gelegentlich schweigen oder mit großer Mühe von engagierten Seniorinnen bewegt werden. Nun ist man bald unabhängig von der Muskelkraft und die Glocken können wieder regelmäßig erklingen.