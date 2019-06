Fest für Leinwandhelden

Daniela Windolff

Stolpe (MOZ) Kino unterm Vollmond, Popcorn auf der Wiese futtern, Regisseuren ohne roten Teppich die Hand schütteln und non stop Filme gucken, die berlinalereif sind, aber nicht unbedingt ins Blockbusterschema passen – das alles lässt sich mit einem Begriff beschreiben: "Wonderous Stories".

So nennt der Londoner Filmemacher Marcel Grant sein internationales Filmfestival, das er im Sommer 2018 aus der Taufe hob und direkt am Grützpott unter freiem Himmel des Odertals platzierte. Anliegen war es, einerseits unabhängigen jungen Filmemachern fernab der großen Filmindustrie ein Podium, eine Leinwand, interessiertes Publikum und Austausch zu bieten und andererseits in Stolpe Fuß zu fassen und auf sein ehrgeiziges Projekt aufmerksam zu machen. Denn hier will Grant einen Filmpark aufbauen mit Werkstätten, Studios und Workshops für freie Filmemacher und Nachwuchs, die ohne großes Budget trotzdem kreative Filme machen möchten.

700 Besucher an vier Tagen

Die gelungene Festivalpremiere im vergangenen Jahr ermutigte nun das Team um Marcel Grant zu einer Fortsetzung, die noch größer und vielfältiger werden soll. 2018 liefen insgesamt 13 abendfüllende Spiel- und Dokumentarfilme aus Deutschland, Polen, Italien, England, China und Argentinien sowie ein internationales Kurzfilmprogramm. Gäste aus der Filmbranche reisten aus Berlin, Hamburg, London, Buenos Aires und Peking an.

So stellte Karsten Stöter, Produzent der Berliner und Leipziger Rohfilm Factory, seinen preisgekrönten Film "3 Tage in Quiberon" über das letzte Interview mit Romy Schneider vor. Mathias Schwerbrock von der Film Base Produktion kam in letzter Minute mit der deutsch untertitelten DVD seines für den Auslands-Oscar nominierten israelisch-deutschen Films "The Cakemaker" zur Vorführung auf den Turmberg. Und Regisseurin Eibe Maleen Krebs stand nicht nur für Fragen und Antworten zu ihrem Film "Draußen in meinem Kopf" zur Verfügung, sondern blieb gleich das ganze Wochenende in Stolpe.

Rund 700 Besucher ließen sich an vier Tagen und Nächten von den "Wonderous Stories", den wundersamen Geschichten, in der Naturidylle rund um den Stolper Turm verzaubern.

In diesem Jahr wird das Festival vom 8. bis 11. August insgesamt 25 Langfilme sowie ein Kurzfilmprogramm zeigen. Der Grützpott wird dafür bereits ab mittags zum Kino. Nach Sonnenuntergang beginnen dann jeweils drei Nachtfilme auf der Open-Air-Leinwand am Fuße der Turmburg. Die Leinwand wird dieses Jahr größer sein. Neue Kategorien sind dann das osteuropäische Kino sowie die Sektion "Voyeurismus". Was man darunter verstehen möchte, ist den Filmemachern selbst überlassen.

Das komplette Programm wird Ende Juni bekannt gegeben. Einer der "Klassiker nach Mitternacht" steht jedoch bereits fest: "Metropolis". "Fritz Langs Meisterwerk von 1927 ist ein Film, den man wenigstens einmal im Leben gesehen haben sollte!", betont Festival-Organisatorin Conny Hammelmann. "Auch ein aktuelles Werk haben wir bereits ausgesucht: ‚Just Inès’, ein mit leichter Hand erzähltes Drama vom Festivaldirektor Marcel Grant höchstpersönlich."

Am Sonntagvormittag läuft zum Abschluss des Festivals ein Kinder- und Jugendfilm.

Neben Kino gibt es Workshops für Filminteressierte im Turm, für handwerklich Kreative im Freien. Und bei Spaziergängen, Morgenläufen oder Yoga-Stunden können Besucher den Nationalpark genießen. Die chinesische Designerin Yang Du, die schon im Vorjahr zum Festival-Team gehörte, bringt eine Rock-Pop-Band aus ihrem Heimatland mit, die zur Eröffnung spielen wird: "The Paramecia", was auf Deutsch so viel wie "Die Wimperntierchen" heißt.

Auch zelten ist auf dem Festivalgelände erlaubt. Für Verpflegung wird gesorgt sein.