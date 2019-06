Großes Kinderfest im Klinik-Park

Juliane Keiner

Bad Belzig (MOZ) Bunt gemischt, multikulti und generationsübergreifend, so wünschen sich die Organisatorinnen des 11. Kindertages auf dem Gelände der Klinik Ernst von Bergmann die Besucherschar.

Daniela Wiederhold, Koordinatorin des Netzwerkes Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark, hält die Fäden fest in den Händen, hat mit ihren Mitarbeiterinnen wieder zahlreiche Mitmach-Angebote im Programm. Allesamt können entweder kostenfrei oder gegen einen geringen Obolus genutzt werden. "An den meisten Ständen können die Eltern und Großeltern die Börse geschlossen lassen. Jede Familie, von der Großfamilie bis hin zur Alleinerziehenden, vom Besserverdiener bis hin zum sozial Benachteiligten, von den Großeltern bis hin zu Geschwisterkindern, einfach jeder soll sich beim Kinderfest des Netzwerkes Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark wohl fühlen und alle Angebote gemeinsam nutzen können."

Und so werden, wenn sich denn das Wetter am Freitag, 14. Juni, von seiner sonnigen Seite zeigt, wieder hunderte Familien in den Klinik-Park pilgern. Von 15.00 bis 19.00 Uhr werden Kinderschminken, Ponyreiten, Bungeespringen,Teller und Tassen bemalen, Gipsabdrücke fertigen, die Riesenrutsche, das Piratenschiff und vieles, vieles mehr geboten. Radio Teddy wird wieder vor Ort sein und für ausgelassene Stimmung sorgen. Dazu gibt es die leckersten Speisen, von Zuckerwatte und Kuchen bis hin zur obligatorischen Bratwurst.