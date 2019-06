Die Olsenbande hat einen Plan

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Die Olsenbande kann´s nicht lassen! Sie ist zurück, wieder hier, in Bad Belzig. Es heißt, dass das berühmt berüchtigte dänische Gaunertrio in Bad Belzig seinen dritten Coup landen will.

Insiderkreise bestätigten, dass die Vorbereitungen bereits angelaufen sind. "Das stimmt", sagt Harald Richter mit einem Augenzwinkern. Er muss es wissen, stammt der Plan für den großen Coup doch mit aus seiner Hand. Gemeinsam mit dem Borner Frank Grünert führt Harald Richter dabei Regie.

Die Olsenbanden Fangemeinde weiß worum es geht: Das Sommertheater 2019 auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig.

Wer Glück hat, begegnet Egon (Frank Grünert), Benny (Christoph Bernhard), Kjeld (Ulrich Schwarz) und natürlich auch Yvonne (Andrea Seitz) gelegentlich auf der alten Feste Eisenhardt. Dort haben die Proben für die neue Fläming-Kriminalkomödie aus der Feder von Frank Grünert und Harald Richter begonnen. Zum dritten Mal steht der Kur- und Kreisstadt damit wieder "mächtig gewaltig" etwas bevor.

Mehr als die Hälfte der Probenzeit ist bereits geschafft. Am 13. Juni wird die Premiere der turbulenten Gaunerkomödie mit über 40 Darstellern, der Olsen-Band und dem Olsen-Projektchor gefeiert. Ob der große Coup gelingt? Man wird sehen. "Wir haben den Plan, mehr wird noch nicht verraten", so Frank Grünert.

Vorab nur soviel: Egon Olsen kommt mal wieder aus dem Gefängnis. Er hat einen Plan dabei! Das ist auch nötig, denn schließlich soll es zu Borges Konfirmation eine ordentliche Feier geben! Die Olsenbande reist nach Bad Belzig, denn dort lagern im Landratsamt hoch geheime Pläne, die den Umbau der EU betreffen und die Oberstaatssekretär Hallandsen gerne in seine Finger bekommen möchte.

Mehr soll nicht verraten werden. Dann lässt sich Regisseur Harald Richter doch noch einige Details entlocken. Den Umbau der EU betreffend beispielsweise, dass es dabei um neue Nutzungszonen geht und das gesamte Gebiet der früheren DDR für die Tourismusindustrie vorgesehen ist. Wellness-Oasen, Golfparks und mehr sollen aus dem Boden sprießen. Das Zentrum dieser Tourismusindustrie soll, wo sonst als in Bad Belzig entstehen. Im Landratsamt, in einem Safe der Firma Franz Jäger Berlin, lagern die ultrageheimen Pläne.

Das Besondere daran: Der dritte Olsenbanden Coup beginnt erstmals nicht in Bad Belzig, sondern in Dänemark. "Es fängt klassisch an. Egon kommt aus dem Kopenhagener Gefängnis" sagt Richter. Ein fliegender Wechsel in den Fläming muss damit also auch noch bevor stehen. Zwischen Anfang und Ende der Kriminalkomödie ist jede Menge Spaß garantiert.

Geschrieben haben Frank Grünert und Harald Richter den dritten Fläming Coup des dänischen Gaunertrios bereits im vergangenen Herbst. Dazu hatten sie sich für eine Woche an die polnische Ostseeküste zurückgezogen. Zuvor waren sie natürlich auf Schatzsuche in den alten Filmen der Olsenbande. Mit der Grundidee im Kopf, machten sie sich an die Arbeit.

Der Kartenvorverkauf für das Sommertheater 2019 "Die Olsenbande kann´s nicht lassen!" hat begonnen. Tickets sind in der Tourist-Info Am Markt zu erwerben und im Theaterbüro Bad Belzig unter der Telefonnummer 033841/94250 zu bestellen.

Termine:

Premiere 13. Juni, 19.30 Uhr

Weitere Vorstellungen: 14. und 15. Juni; 20., 21. Juni und 22. Juni, 26., 27., 28. und 29. Juni, 4., 5. und 6. Juli jeweils 19.30 Uhr auf der Freiluftbühne der Burg Eisenhardt in Bad Belzig; Einlass jeweils ab 18.30 Uhr.