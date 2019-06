Bergfest mit Clownerie und Riesenrutsche

Manuela Bohm

Rhinow (MOZ) Zusammenkommen, feiern, sich mal wieder treffen und mit einander quatschen: Dazu geben Stadtfeste ihren Bewohnern und Gästen beste Gelegenheit. Die Rhinower kommen am kommenden Wochenende zu ihrem städtischen Fest, dem 32. Bergfest, zusammen. Der Heimatverein mit seinen rund 30 Mitgliedern ist mit den Vorbereitungen auf das Fest im Zeitplan.

Am Samstag, 8. Juni, erwartet die Rhinower Bekanntes und manch’ Überraschendes. Die Höhepunkte des Festes sind auf den Plakaten, die spätestens seit diesem Wochenende in und um Rhinow auf das Fest aufmerksam machen, groß benannt. Es wird eine Tombola geben und der Buckower Carnevalsverein präsentiert sich mit einer Vorführung.

Ohne Hopseburg und/oder Riesenrutsche lockt man heute wohl kaum noch die jüngsten Festbesucher auf den Platz - in Rhinow stehen sie auf dem Schützenplatz an der Freilichtbühne. Die jungen Festbesucher können aber nicht nur selbst aktiv werden, sondern sich auch unterhalten lassen. Das Clownpaar Hops und Hopsi sorgt sicher für gute Laune. Hops und Hopsi unterhalten mit Spiel und Spaß sowie Jonglage, Musik und Zauberei rund eine Stunde lang. "Die Kinder werden selbstverständlich in unsere Vorstellung mit einbezogen", heißt es von den beiden auf ihrer Internetseite.

Nicht nur bei der Clownerie sind die Jüngsten involviert. Jungen und Mädchen der Rhinower Kita präsentieren sich mit einem eignen Bühnenprogramm. Was sie einstudiert haben, wird für die Festbesucher eine Überraschung sein. Mit Vorführungen wird, sofern kein Einsatz dazwischen kommt, auch die Feuerwehr sich und ihre Arbeit präsentieren. Dies ist sicher für Technik-Fans ein Höhepunkt. Musikalischer Höhepunkt des Nachmittags ist wohl Joe Carpenter, der erst in diesem Jahr sein zweites Album veröffentlichte.

Beim Bierkästenstapeln können schwindelfreie Gäste ihr Geschick unter Beweis stellen. Dart lockt mit kleinen Preisen zu zielgenauen Würfen, und natürlich können sich Kinder schminken lassen. Regionale Anbieter sorgen fürs leibliche Wohl und DJs am Abend für gute Tanzmusik.

KURZINFOS: Bergfest ist am kommenden Samstag, 8. Juni. Das Nachmittagsprogramm des Rhinower Bergfestes beginnt um 14.00 Uhr, ab 20.00 Uhr wird zum Tanz für Jung und Alt aufgespielt.