Neue Märkte in den Bernauer Ortsteilen

Bernau (MOZ) Die Nahversorgung in Bernau wird sich weiter schrittweise verbessern. "Mit den Beschlüssen zur Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur Auslegung der Bebauungspläne haben die Stadtverordneten auf ihrer letzten Sitzung der sechsten Wahlperiode wichtige Entscheidungen für die Versorgung in den Ortsteilen getroffen", erklärt Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke).

In der Zepernicker Landstraße in Ladeburg entstehen ein Norma-Markt mit einer Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern, ein Getränkemarkt mit einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern sowie ein Backshop mit Café. "Ladeburg hat noch keinen Nahversorger, deshalb haben wir uns für diesen Standort entschieden. Wir werden, wenn alle Genehmigungen vorliegen, sechs Monate für den Bau benötigen", sagt Mike Wöhler, Expansionsleiter der Norma-Gruppe.

In der Bernauer Waldsiedlung an der Brandenburgallee soll ein weiterer Nahversorger entstehen. Die Planungen sehen einen großflächigen Einzelhandelsmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern vor. Projektträger ist die Brandenburg-Klinik.

Ein weiteres Puzzleteil in der Erweiterung der Nahversorgerangebote in Bernau und seinen Ortsteilen bildet die Vergrößerung und Modernisierung des Aldi-Marktes in Schönow. Der alte Markt wird komplett abgerissen und am gleichen Standort in der Potsdamer Straße neu errichtet. "Der Neubau wird dann über eine Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern und über eine modernste Ausstattung verfügen", verspricht der Gebietsverantwortliche Steffen Buchholz von Aldi-Nord. Kunden werden während der Baumaßnahme gebeten, auf den Versorger in der Krokusstraße auszuweichen.

In Vorbereitung befindet sich zudem der erweiterte Neubau eines Netto-Marktes direkt neben Möbel-Boss. Er wird den mittlerweile zu klein gewordenen, alten Markt dort ersetzen. Die Abrissarbeiten beginnen im Spätsommer. Während des gesamten Baugeschehens wird es einen Behelfsverkauf geben.