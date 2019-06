Aufführungen in Ketzin/Havel und Ribbeck

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Die Kulissen stehen schon auf dem Schulhof der Ketziner Fontane-Oberschule. 18 Schülerinnen und Schüler des Deutsch B-Kurses der Abschlussklasse 10/1 formierten sich, deutlich und mit entsprechender Gestik gab Schauspieler und Regisseur Reimund Groß letzte Anweisungen. Die Proben zu "Irrungen, Wirrungen" von Theodor Fontane hatten begonnen.

Und das in den vergangenen Tagen recht konzentriert, denn am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr an gleicher Stelle auf dem Hof der Schule und am Sonntag, 9. Juni, um 15 Uhr vor der historischen Kulisse des Schlosses in Ribbeck finden anlässlich des Fontanejahres bereits die Aufführungen statt. "Unsere Deutschlehrerin, Anuschka Moritz, hatte vorgeschlagen, den Roman "Irrungen, Wirrungen" zu lesen und in der 10. Klasse als Schulabschluss zu spielen. Das hatte alle begeistert", erzählte Laura Lünenschloß als Sprecherin des Leistungskurses Deutsch zur Entstehung der Idee.

Das war vor anderthalb Jahren. Inzwischen konnte auch das Schloss Ribbeck als Partner für die Zusammenarbeit gewonnen werden. Seit September 2018 wird nun in zwei zusätzlichen AG-Stunden pro Woche geprobt, besonders intensiv in den letzten Tagen vor den Aufführungen. Das war für die jungen Laienschauspieler nicht immer so ganz leicht, denn es hieß, für die Prüfungen zu büffeln und zur gleichen Zeit die Texte zur nicht standesgemäßen Liebe zwischen dem Baron und Offizier Botho von Rienäcker und der kleinbürgerlichen Schneidermamsell Magdalene zu lernen.

"Wir haben selbst entschieden, uns "Irrungen, Wirrungen" als Theaterstück in der Arbeitsgemeinschaft und in einigen zusätzlichen Deutschstunden zu erarbeiten und freuen uns auf die Aufführungen", betonte Schulsprecher und Mitwirkender Mattes Seifert. Freude und Spaß werden sicherlich auch die Besucher auf dem Schulhof der Fontane-Oberschule und vor dem Schloss Ribbeck bei dieser in den 1870er Jahren spielenden Geschichte haben, in der die beiden Liebenden ihre Standesgrenzen nicht überwinden können und auch nicht wollen. So heiraten beide schließlich einen anderen Partner, mit dem sie, nun ja, ein mäßig glückliches Leben bestreiten.

Für die Aufführung an der Ketziner Fontaneschule ist bereits ab 18 Uhr Einlass. Die Klasse 8.1 versorgt die Besucher mit Gegrilltem und auch Getränke werden zu haben sein. Es werde ein wenig Schulfestatmosphäre herrschen, versprechen die Mitwirkenden.