Bauplätze der Zukunft in Wandlitz

Olav Schröder

Wandlitz (MOZ) In den Ortsteilen der Gemeinde Wandlitz wird auch in den kommenden Jahren verstärkt gebaut werden. Die Gemeindevertretung hatte hierfür noch vor der Kommunalwahl die Weichen gestellt. Dabei geht es in einigen Fällen um zusätzlichen Wohnungsbau, in anderen jedoch um die Sicherung und Festschreibung des vorhandenen Bestands beziehungsweise um eine Anpassung der Planung an die Entwicklung.

Das größte Vorhaben soll mit dem "Wohnpark Mühlenbecker Straße" in Schönerlinde entstehen. Dafür wurde die Aufstellung eines Bebauungsplanes – somit der erste Schritt für die Erarbeitung einer Planung – beschlossen.

Das Gebiet liegt nördlich hinter den drei Wohnblöcken an der Mühlenbecker Straße und ist 3,6 Hektar groß. Davon sollen etwa 2,2 Hektar als Wohnbaufläche zur Verfügung stehen. In der Nähe befinden sich bereits sowohl Einfamilienhäuser als auch Geschosswohnungsbau. Eine Kita ist vorhanden. Die vorgesehene Baufläche wird zurzeit noch nicht genutzt.

"Wir warten schon seit 20 Jahren darauf, dass dort etwas passiert", sagte Frank Liste (SPD). Die Feststellung des Schönerlinder Ortsvorstehers spiegelte sich auch in der Abstimmung wider. Die Gemeindevertretung beschloss ohne Gegenstimme die Erarbeitung eines Bebauungsplans.

Sozialwohnungen als Vorgabe

Allerdings gibt es eine Änderung. Jürgen Hintze (BVB/Freie Wähler) beantragte, den Vorhabenträger zu verpflichten, innerhalb des Baugebiets 25 Prozent für den sozialen Wohnungsbau bereitzustellen. Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich angenommen.

Die Übernahme der Planungskosten durch den Investor soll in einem städtebaulichen Vertrag festgelegt werden. Mit den einzelnen Planungsschritten wird sich die neue Gemeindevertretung befassen.

Zwei Vorhaben betreffen Klosterfelde. Einstimmig verabschiedete die Gemeindevertretung die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein 0,5 Hektar großes Areal an der "Straße der Freundschaft". Auch dieser Standort ist noch völlig unbebaut, soll aber – wie im aktuellen Flächennutzungsplan vorgesehen – als Wohngebiet entwickelt werden. Wie Oliver Borchert (F.Bg.W.) sagte, sei auch hier eine mehrgeschossige Bebauung zu wünschen. Die Planungskosten sollen auch hier beim Antragsteller liegen.

Größer ist das Plangebiet "Am Linaweg", ebenfalls in Klosterfelde. Es umfasst etwa 1,5 Hektar. Die Fläche liegt östlich der Berliner Chaussee und ist weitgehend unbebaut. Im Klosterfelder Flächennutzungsplan ist sie als gemischte Baufläche ausgewiesen. Als Planungsziel gilt die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes, das die bestehende Nutzung ergänzt. Die Flächen in dem Areal gehören verschiedenen Eigentümern. Etwa die Hälfte gehört dem Antragsteller, ein Drittel der Gemeinde Wandlitz, die übrigen Flächen verteilen sich auf mehrere Privateigentümer.

In Wandlitz soll der Bebauungsplan "Ruhlsdorfer Straße" für das dort bereits bestehende Wohngebiet aufgestellt werden. Es erstreckt sich über eine Größe von rund 40 Hektar und ist durch eine Einfamilienhausbebauung geprägt. Darüber hinaus gibt es aber auch noch unbebaute Grundstücke, andere werden als Wochenendgrundstücke genutzt.

Wie die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant sagte, soll mit der Aufstellung des Bebauungsplanes das Ziel erreicht werden, den Bestand zu sichern und eine weitere Verdichtung zu steuern. Im Flächennutzungsplan ist das Areal als Wohnbaufläche mit hohem Grünanteil ausgewiesen. Bereits im April 2018 hatte die Gemeindevertretung eine Bestandsaufnahme beschlossen. Sie liegt nun vor und dient als Grundlage der Aufstellung des Bebauungsplans.

Angepasste Planung

In Prenden geht es um die Aufhebung des Bebauungsplanes "Am alten Weinberg", der 1993 erarbeitet wurde und damals zur Deckung des hohen Bedarfs an Gewerbeflächen dienen sollte. Bis jetzt allerdings dient das Gebiet überwiegend als Wohnstandort. Aufgrund der rechtlichen Festlegung als Mischgebiet sieht sich das Bauordnungsamt daher nicht mehr berechtigt, neue Wohngebäude zuzulassen. Um sowohl interessierte Bauherren als auch Behörden aus dieser misslichen Situation zu befreien, beschloss die Gemeinde, den Plan aufzuheben.