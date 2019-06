Drei Monate vor der Wahl in Brandenburg - SPD in stürmischen Zeiten

dpa

Potsdam (dpa) Wenn Dietmar Woidke zum Internationalen Kindertag an diesem Montag in die Brandenburger Staatskanzlei einlädt, hat er einen fröhlichen Termin vor sich. Da wird gespielt, gesungen und getanzt, wenn rund 100 Kinder aus Grundschulen zu Gast sind. Dagegen war die vergangene Woche für den Regierungschef und SPD-Landesvorsitzenden überhaupt kein Vergnügen. Die SPD erlitt bundesweit und in Brandenburg drastische Verluste bei den Europa- und Kommunalwahlen. Bei der Europawahl belegte sie nur den dritten Platz hinter AfD und CDU, bei den Kommunalwahlen den zweiten Platz vor der AfD, allerdings gab es auch Verluste für CDU und Linke. In einer Forsa-Umfrage von RTL und n-tv zur Bundestagswahl landet die SPD nun bundesweit gar bei 12 Prozent - und die Grünen liegen vor der CDU.

Drei Monate sind es noch bis zur Landtagswahl am 1. September. Die jüngste Umfrage dazu - vom Institut Insa für die "Bild"-Zeitung - verhieß nichts Gutes für die Sozialdemokraten. Die SPD kam auf 19 Prozent hinter CDU und AfD von jeweils 20 Prozent. Die Mehrheit der rot-roten Koalition wäre dahin, wenn an diesem Sonntag gewählt worden wäre. Rechnerisch ginge dann ein Bündnis aus SPD, Linken und Grünen oder eine sogenannte Kenia-Koalition aus Schwarz (CDU), Rot (SPD) und den Grünen wie in Sachsen-Anhalt. Allerdings lag die Fehlertoleranz der Umfrage bei +/- 3,1 Prozentpunkten. Das lässt vieles noch offen bis September.

Woidke zeigte sich nach den Europa- und Kommunalwahlen zuversichtlich, dass die SPD das Steuer noch herumreißen und Erster werden kann. Die Debatte um Fraktionschefin Andrea Nahles bringt der SPD aber neue Turbulenzen. SPD-Generalsekretär Erik Stohn gibt sich mit Blick auf die AfD kampfeslustig: "Wir stellen uns gegen jeden Versuch des Spaltens, gegen Nationalismus und Rechtspopulismus", sagt er.

Der AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz zeigt sich zuversichtlich für September, nicht aber schon siegessicher. Dennoch setzt er nach eigenen Worten auf ein "ähnlich sehr gutes Ergebnis" wie in der jüngsten Umfrage von Insa. Die CDU wittert trotz Einbußen bei den Wahlen ebenfalls Morgenluft: "Die Chance für frischen Wind in der Staatskanzlei war nie so groß wie in diesem Jahr", sagt CDU-Generalsekretär Steeven Bretz. Und die Grünen sind zuversichtlich, dass eine Regierung ohne sie nicht machbar sein werde.

Der Wahlkampf hat praktisch begonnen. Bei allen Parteien ist die Bildung ein Top-Thema in den Wahlprogrammen, auch die innere Sicherheit findet sich bei mehreren Parteien. Für die Europawahl war der Klimaschutz ein Riesen-Thema - und wird es wohl auch für die Landtagswahl sein. Nicht nur wegen der Fridays-for-Future-Demos, auch wegen des geplanten Braunkohleausstiegs und der Frage nach neuen Arbeitsplätzen und alternativen Energiequellen. Die Jusos dringen darauf, dass der Klimaschutz mehr Stellenwert bei der SPD bekommt.

Die SPD will die Chancen des Strukturwandels in der Lausitz mit der Hilfe für Betroffene verbinden. "Klimawandel ja, aber Menschen mitnehmen, die vom sozialen Wandel in der Lausitz betroffen sind", sagte SPD-Generalsekretär Stohn nach der Europawahl. Regierungschef Woidke hält den Kohlekompromiss für die Kohleländer mit dem vereinbarten Ausstieg bis 2038 und den geplanten Strukturhilfen für gelungen. Ein früheres Aus für die Braunkohle beurteilt er aber als unrealistisch. Für einen früheren Kohleausstieg wollen sich die Grünen nach Angaben von Landeschefin Petra Budke einsetzen.

Die geplanten milliardenschweren Strukturhilfen auch für die Lausitz stießen bei CDU-Bundestagsabgeordneten am vergangenen Freitag auf Kritik. Daraufhin meldete sich CDU-Landeschef Ingo Senftleben zu Wort und betonte, die gesamtgesellschaftliche Hilfe für die Regionen sei eine Frage der Solidarität. Er will außerdem, dass keine weiteren Dörfer in der Lausitz für die Braunkohle abgebaggert werden. Die Linke sieht in dem vereinbarten Kohleausstieg ein verlässliches Szenario, will aber ebenfalls kein weiteres Abbaggern von Dörfern.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Brandenburg warnt davor, dass die Pläne zum Ausstieg nicht zum Tragen kommen könnten: "Der Kohlekompromiss ist überhaupt nicht verbindlich und ich sehe nicht, dass die Landesregierung und die CDU irgendwelche Anstrengungen unternehmen, dass er verbindlich wird", sagt Landesgeschäftsführer Axel Kruschat. Er fordert, den Braunkohleplan von 2014 aufzuheben. Das Land habe den Tagebau Welzow II genehmigt. Wenn er vom Braunkohlebetreiber Leag weiter genutzt würde, würde das dazu führen, dass die Kohle bis über 2040 reiche, sagt er. Die Leag will 2020 über die Erweiterung des Tagebaus entscheiden. Regierungssprecher Florian Engels hält künftige bundesrechtliche Festlegungen zum Kohleausstieg für entscheidend, die sich am Kohlekompromiss orientierten.

Die AfD will die Braunkohle solange weiterbestehen lassen wie nötig. "Wir brauchen es, solange wie’s geht, bis wir wirklich alternative Energien gefunden haben, die auch funktionieren und die auch tragbar sind, bezahlbar sind", sagt Landesvize Daniel Freiherr von Lützow. Zugleich will er den "Energiewahnsinn stoppen" und warnt, Windräder versiegelten Biotope. Die AfD zieht bisher den vom Menschen verursachten Klimawandel entgegen dem wissenschaftlichen Konsens in Zweifel. Von Lützow sagt über das Thema Klimawandel scherzhaft: "Mal regnet’s, mal regnet’s nicht, das ist auch ein Klimawandel."