Welche Auswirkungen hat der Nahles-Rücktritt auf Brandenburg?

Mathias Puddig

Potsdam (MOZ) Erik Stohn, Generalsekretär der Brandenburg-SPD, fürchtet, dass das Chaos an der Parteispitze sich auch auf die Landtagswahlen in Brandenburg auswirkt.

"Der Gegenwind aus dem Bund für unsere Landtagswahl muss aufhören", sagte Stohn am Sonntag, nachdem der Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles bekannt wurde. "Ich erwarte von allen Verantwortlichen in Berlin, dass sie mit mehr Respekt füreinander und Verantwortung für alle agieren und die Gremien in der nächsten Woche dazu das Notwendige einläuten."

Zugleich dankte Stohn der scheidenden Parteichefin. "Andrea Nahles hat viel für die Erneuerung der Partei getan", sagte er. "Unter ihrer Regie ist ein Koalitionsvertrag für mehr Gerechtigkeit verhandelt worden." Beispielhaft nannte der Landesgeneralsekretär das "Gute-Kita-Gesetz", bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten und die Grundrente, die auf den Weg gebracht worden sei.

Unterdessen sprach sich Martin Dulig, der SPD-Ostbeauftragte, für eine Doppelspitze aus. "Was die SPD jetzt braucht, ist ein umfassender Neustart, sowohl inhaltlich als auch personell", sagte er. "Was die SPD jetzt nicht braucht, sind die üblichen, nach innen gerichteten Aufarbeitungsprozesse der eigenen Fehler mit all den dazu gehörenden Schuldzuweisungen und Selbstdarstellungen." Mit der Wahl eines neuen Vorsitzenden sei es nicht getan. Dulig warb für eine Interimslösung. "Wir sollten uns dazu personell breiter aufstellen, eine Doppelspitze kann das sehr gut leisten." Martin Dulig ist zugleich Landeschef der Sachsen-SPD. In Sachsen wird - wie auch in Brandenburg - am 1. September ein neuer Landtag gewählt.