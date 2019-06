MOZ

Friedland (MOZ) Ein Ehemann hat im Ortsteil Schadow eine grausige Entdeckung gemacht. Nachdem seine Ehefrau (54) am Freitag nicht nach Hause kam, begab sich der Mann zu ihrer Arbeitsstelle auf einer Schweinemastanlage.

Dort fand er seine Frau und ihren Kollegen (54) leblos in einer Güllegrube vor, so die Polizei. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen, die Frau wurde im kritischen Zustand in die Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen noch.