Fantasie auf jeder Seite

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Ohne dieses gewisse Um-die-Ecke-Denken wären die Geschichten von Katrin Kullmann-Böhm vermutlich bei Weitem nicht so einfallsreich geworden. Ihr berufliches Dasein als Clownin Frieda und der regelmäßige Kontakt zu Kindern verschiedenen Alters haben ihren Fantasiereichtum über die Jahre sicher gestärkt. Sie kann sich in sie hineinversetzen, ihre dazu jung gebliebene Art hilft ihr dabei. Über die Zeit wurde so eine Vielzahl von lebhaften Geschichten freigesetzt, die Katrin Kullmann-Böhm erstmalig in einem Buch zusammengefasst hat.

"Hinter dem Regenbogen – ein Gute-Nacht-Traum-Schlaf-Buch" enthält viele besonders kurze Gute-Nacht-Geschichten, die Eltern ihren Kindern, Großeltern ihren Enkeln, Geschwister ihren Brüdern oder Schwestern vorlesen können. "Kinder brauchen eine Geschichte zur Nacht", ist Katrin Kullmann-Böhm überzeugt. Da Eltern häufig die Zeit fehlt, habe sie ihre Geschichten ganz besonders kurz gehalten. "So schafft das Abendritual jeder." Eine Freundin hätte ihr schon vor Jahren mal geraten, sie müsse Kinderbücher schreiben. Damals hat die 50-Jährige, die zwei Jahre lang eine Clown-Schule in Hannover besucht hat, noch nicht ansatzweise daran gedacht, eines Tages ihr eigenes Buch zu gestalten. Wobei gestalten sehr wörtlich zu nehmen ist.

Denn auch die Bilder, die sie ihren Geschichten vom Kuckuck, Regenwurm Willi oder dem Schmetterlingselefant gegenüber gestellt hat, hat Katrin Kullmann-Böhm selbst gemalt. Und das, obwohl sie nicht malen könne, sagt die Berufsclownin. "Mein Bruder hat gesagt, ich würde wie ein Kind malen", erzählt Katrin Kullmann-Böhm. Einige der Malereien mit Buntstiften oder Wasserfarbe hätten sie demnach etwas Zeit gekostet.

Um eine Idee von ihren Erzählungen zu bekommen, bietet sich die Geschichte vom Schmetterlingselefanten an. Berichtet wird vom Elefanten Bojo, der durch seine Leichtfüßigkeit schon immer ein bisschen anders war als die anderen Elefanten. Als er eines Tages durch den Dschungel lief, begegnete er dem Schmetterling Evchen. Evchen war für ihre "Poltrigkeit" bekannt. Beide waren mit ihrem Zustand ziemlich unglücklich. Plötzlich zog ein Sturm auf und die beiden krachten ineinander. Als sich der Sturm gelegt hatte, waren sie miteinander verschmolzen. "Aus zwei unglücklichen Wesen entstand ein Neues, ein Schmetterlingselefant", schreibt Kullmann-Böhm in ihrer Geschichte. Dieser verband die Eigenschaften von beiden Geschöpfen. Wie in der Geschichte vom Schmetterlingselefanten spielt auch in den anderen Erzählungen ein Tier die zentrale Rolle.

Inspirationsquelle sei in vieler Hinsicht ihr Gartengrundstück in Himmelpfort, erzählt Katrin Kullmann-Böhm. Beim Beobachten von Natur und Tieren kämen ihr die Ideen meist von ganz allein. Und schnell entspinnt sich beim Quaken der Frösche die Geschichte vom wasserscheuen Frosch. Oder von den Glühwürmchen, die das für sie typische Licht über eine Laterne erzeugen, die sie mit ihrem Flügelschlag mit Energie versorgen. "Die Ideen ploppen dann einfach auf." Kullmann-Böhms Geschichten zeugen davon, dass sie sich in Kinder hineinversetzen kann und ihre Ängste versteht. Deshalb haben sie alle einen positiven Ausgang und manchmal auch eine Botschaft: Etwa sich gegenseitig zu helfen und offen anderen Menschen gegenüber zu sein.

Die Erzählung vom Kuckuck vermittelt, welch Türöffner Kommunikation sein kann. Kullmann-Böhm plädiert für einen stets freundlichen Umgang miteinander. Werte, die sie ihren jungen Lesern gern mitgeben würde – und selbst möglichst jeden Tag pflegt.

Vertrieb noch ungewiss

Wie die Kinder zu ihren Büchern kommen, von denen sie bisher 100 Stück hat drucken und binden lassen, das weiß Katrin Kullmann-Böhm allerdings noch nicht und wünscht sich diesbezüglich Rat. Ihre Idee, die Bücher einfach zu verschenken, musste sie aufgeben und einsehen, dass ein ihr wichtiges Anliegen so kaum möglich sein wird. Zu gern würde sie Menschen in Venezuela unterstützen. Wegen der politisch instabilen Lage dort kommt es zu Engpässen bei der Versorgung. Katrin Kullmann-Böhm würde gern in das lateinamerikanische Land reisen und vor Ort helfen. Knapp zehn Euro soll deshalb der Preis für eines ihrer Bücher sein. Das Geld vom Buchverkauf soll den Menschen dort zugutekommen.

Kontakt zu Katrin Kullmann-BöhmTelefon: 0173 9821697