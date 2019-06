Mehrere Verletzte bei Unfällen auf den Autobahnen

Julian Stähle, Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Mehrere Unfälle haben Polizei und Rettungsdienste am Wochenende auf den Autobahnen im Landkreis beschäftigt.

Am Autobahndreieck Havelland wurden bei einem Auffahrunfall am Sonntagmittag vier Menschen verletzt, eine Person mehr. Die Betroffenen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Mehrere Spuren in Richtung Frankfurt/Oder mussten vorübergehend gesperrt werden.

Am späten Samstagabend verlor ein Mitsubishi-Fahrer am Dreieck Pankow auf der Tangente von der A 10 zur A 114 aus Richtung Frankfurt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Böschungsgraben. Dabei wurde der Tank des Autos beschädigt. Auslaufendes Benzin sickerte ins Erdreich. Die Autobahnmeisterei wurde mit dem Abbinden des Kraftstoffes beauftragt. Der Mitsubishi wurde abgeschleppt. Die Tangente wurde für rund90 Minuten voll gesperrt.

Bereits am Freitagnachmittag wurden zwei Frauen bei einem Unfall auf der A 24 zwischen Herzsprung und Neuruppin sehr schwer verletzt. Eine 59-jährige Suzuki-Fahrerin geriet nach Polizeiangaben kurz nach 14 Uhr bei einem Überholmanöver ins Schlingern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam danach nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Böschungsgraben überschlug sich das Auto, das schließlich dem Dach liegen blieb. Eine 54-jährige Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst durch die Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Aufgrund der schweren Verletzungen beider Personen kam der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber zum Einsatz. Beide Personen wurden mit schwersten Verletzungen in das Ruppiner Klinikum verbracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Richtungsfahrbahn für zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Herzsprung abgeleitet.