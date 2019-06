MOZ

Tauche (MOZ) Zu einem Brand ist es am Freitag gegen 19 Uhr in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Briescht gekommen. Das Feuer zerstörte den Dachstuhl, das Haus in der Dorfstraße ist nicht mehr bewohnbar, so die Polizei.

Drei Bewohner – darunter zwei 13- und 14-jährige Kinder – erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden von Rettungskräften ärztlich versorgt. Der Brand ist laut Polizei deshalb ausgebrochen, weil die Kinder mit Pyrotechnik gezündelt hatten.