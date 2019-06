MOZ

Erkner (MOZ) Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es am Sonnabend gegen 23 Uhr in der Friedrichstraße gekommen. Ein polizeibekannter Mann (42) pöbelte dort Passanten an.

Als er dies bei zwei vorbeigehenden Männern tat, drehten diese sich um. Einer von ihnen fügte dem Pöbler mit einem spitzen Gegenstand zwei Schnitte im Nacken zu. Das Duo flüchtete.

Selbst in der Klinik verhielt sich der 42-Jährige noch unkooperativ. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und ermittelt.