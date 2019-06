Neue Unterkunft für Katze, Kaninchen und Wellensittich

Silvia Passow

Dallgow-Döberitz Es riecht nach frischer Farbe, die Lampen an der Decke im Flur verteilen erst seit Kurzem ihr Licht. Im Erweiterungsbau im Tierheim haben viele Handwerker ihre Spuren hinterlassen. Einige Räume sind bereits gefliest, der Flur wie von Meisterhand gestrichen, Türen und Heizkörper warten darauf, an ihre Positionen gebracht zu werden. Es gehe voran, sagt Manfred Colve, ehrenamtlicher Chef für Handwerk und Technik im Tierheim.

Seit vierzehn Monaten kommt noch Bauleiter, Chefplaner und Koordinator auf der Baustelle hinzu. Denn seitdem ist er mit dem Ausbau, der eigentlich eine Entkernung des seit Jahren ungenutzten Gebäudes gleichkommt, beschäftigt. Das Besondere dabei: Das verbaute Material wurde zum Großteil gespendet, die Geldmittel stammen ebenso aus Spenden und viele der anfallenden Arbeiten werden von Ehrenamtlichen erledigt.

Die ersten vier Katzenzimmer sollen beim Sommerfest am 29. Juni vorgestellt und in Betrieb genommen werden. Für die BRAWO-Leser durften wir schon mal einen Blick riskieren.

Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal und dieses Personal war sichtbar fleißig. Wenn Colve durch die Baustelle führt, strahlt sein Gesicht, die Augen leuchten. Zurecht kann er stolz sein, dann anders als ein Bauleiter auf einer kommerziellen Baustelle, hat er kein festes Budget. Dafür einen Plan. Drei Jahre hat er sich auf die Fahne geschrieben. "K2" nennt er das Projekt, die Abkürzung stammt von Katzenhaus 2, wie das Vorhaben auch genannt wird. Was nicht ganz passt, denn tatsächlich sollen hier nicht nur Katzen, sondern auch Kaninchen und Vögel untergebracht werden, sagt Gabriele Brückner, Schriftführerin im Vereinsvorstand.

Die Besteigung des K2, dem zweithöchsten Berg der Erde, gilt als eine der größten Herausforderungen in der alpinen Fachwelt. Im übertragenen Sinn kommt Colves Leistung dem durchaus nahe. Bis jetzt belaufen sich die Baukosten auf 150.000 Euro, da ist die Außenanlage noch nicht mitgerechnet. Sieben der größeren Räume sind bereits oder werden noch, geteilt. Vierzehn Zimmer entstehen auf diese Weise, jedes etwa sechs Quadratmeter groß. Die Kosten pro Raum liegen bei 7.000 Euro.

Auch das Vermittlungszimmer zieht in den neuen Gebäudetrakt. Zartgelb gestrichen ist es bereits, im Grunde fertig, nur die Möbel müssen noch rein. Colves besonderer Stolz gilt dem neuen Behandlungs- und Arztzimmer. Fertig gefliest und gestrichen ist es bereits, die Elektrik ist verlegt, das Kabel für den Computeranschluss lugt einsatzbereit aus der Wand. Vier Käfigboxen stehen hier, Doppelboxen, eine Spende der Katzenschutz-Initiative Berlin, die sich, dem Alter ihrer Mitglieder geschuldet, auflöste. 1.000 Euro koste eine solche Box, erzählt Colve.

400 Meter Kabel und 540 Quadratmeter Rigipsplatten wurden auf der Baustelle inzwischen verbaut. Die Fliesen an Wänden und Decken, alles Spenden. "Die Falkenseer waren sehr großzügig", sagt Brückner und möchte an dieser Stelle ihren Dank weiterreichen. Die Dämmung, auch in den Zimmerdecken, wurde erneuert. Und die Außenfassade kündet in strahlend weißem Gewand vom neuen Leben hinter den betagten Mauern.

Wo professionelle Handwerker nötig waren, wurden diese eingesetzt. Manche sogar obwohl sie wussten, dass sie ein wenig länger aufs Geld warten mussten, erzählt Colve. Das Geld bestimmt den Zeitplan auf der Baustelle. Und wer schon mal selbst gebaut hat, weiß, der Ablauf der einzelnen Gewerke ist wie Bauklötzer stapeln. Fehlt weiter unten der passende Klotz, lässt sich nach oben hin nichts bauen. Dass es dennoch so flott voran geht, schreibt Colve dem Einsatz der Ehrenamtlichen zu. "Wir haben hier tolle Leute, die sehr gute Arbeit leisten", sagt er, der den Erfolg als Teamleistung verstanden wissen will.

Der Bedarf an Plätzen macht Erweiterungsbau nötig

Die neuen Räume seien nötig, denn es würden zunehmend mehr Katzen im Tierheim abgegeben, erklärt Brückner. Fundtiere oder jene, die aufgrund veränderter Verhältnisse nicht länger in ihrem Zuhause bleiben können. Manche Tiere müssen, wenn sie erkrankt sind, in Quarantäne. Andere sind Einzelgänger oder wollen erst einmal in Ruhe gelassen werden. Gerade für diese Tiere seien die Einzelzimmer notwendig, sagt Brückner. Und manchmal kommen gleich mehrere Katzen innerhalb kurzer Zeit.

Das Mysterium um Bob: Zerzaust und abgemagert wurde Kater Bob gefunden und im Tierheim abgeben. Sein Charme macht sein schlechtes Erscheinungsbild sofort vergessen. Die gute Nachricht: Der Maine-Coon-Mix Kater Bob hat schon ein Zuhause in Aussicht, sobald er aufgepäppelt ist und das Tierheim verlassen kann. Im gleichen Zeitraum als Bob im Tierheim abgegeben wurde, wurden eine Katze mit ihren drei Kitten und ein weiterer Kater abgegeben. Alle Maine-Coon-Mixe und nicht im besten Zustand: unterernährt, mit verfilztem Fell und nicht kastriert.

Zwei der Katzenwelpen überlebten leider nicht. Auffällig ist, dass die Katzenjungen eine Polydaktylie aufwiesen. Also mehr als der üblichen fünf Zehen an den Samtpfoten. Brückner treibt die Sorge um, es könnte noch mehr Katzen beim gleichen Katzenhalter geben. Sie bittet die Falkenseer um Mithilfe. Wer hat Hinweise zur Herkunft dieser Katzen? Die Hinweise bitte beim Tierheim Falkensee abgeben unter 03322/8389999.