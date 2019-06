Jugendclub wird saniert – Umzug ins Bürgerhaus

Tilman Trebs

Velten (MOZ) Beim Sommerfest in der Veltener "Oase" ist am Sonnabend bei Spiel, Spaß, Musik sowie leckeren Köstlichkeiten und Getränken noch einmal groß gefeiert worden. Die Vorbereitungen für das kleine Volksfest, bei dem sich auch die erwachsenen Veltener im Jugendclub umsehen und amüsieren können, sind für die Jugendlichen und die vier festen Mitarbeiter der "Oase" immer ein kleiner Kraftakt. Der größte steht ihnen in diesem Jahr aber noch bevor.

Spätestens nach den Sommerferien wird in der "Oase" das große Kistenpacken beginnen. Die Jugendlichen müssen bis Mai 2020 ausziehen. Das in die Jahre gekommene Clubgebäude wird dann saniert. Rund 800 000 Euro investiert die Stadt Velten in die Sanierung der maroden Decken und Sanitäranlagen. "Außerdem soll der offene Bereich mit Tresen und Billardtisch geräumiger gestaltet werden", erklärt Clubleiterin Jana Kahrau. Zudem ist die "Oase" bislang nicht durchgehend barrierefrei. Auch das soll sich ändern, eine behindertengerechte Toilette inklusive.

Für die Bauzeit kommen die Jugendlichen im Bürgerhaus in Velten-Süd unter. "Wir werden uns extrem verkleinern und zusammenrücken müssen", blickt Jana Kahrau voraus. Nur noch zwei Räume stehen im Bürgerhaus der Jugend zur Verfügung, am Wochenende drei. Das Streetworker-Büro und die Fahrradwerkstatt der Oase befinden sich ohnehin schon dort. Ihren Billard- und den Airhockeytisch werden die Clubgänger nicht mitnehmen können. Ansonsten wollen Jana Kahrau und ihre Kollegen versuchen, das übliche Angebot so gut wie möglich zu erhalten. "Wir verstehen uns hier als Möglichmacher. Wir haben einen außerschulischen Bildungsauftrag. Und den wollen wir auch erfüllen." So sollen die Bands weiter proben, die Bastler weiter basteln können. Auch die Angebote zur Förderung der Medienkompetenz und zum sicheren Umgang mit den sozialen Netzwerken wird es weiter geben. Und trotz aller bevorstehenden Widrigkeiten kann Jana Kahrau dem Provisorium in Süd noch etwas Gutes abgewinnen. "Wir sind dichter an den jungen Leuten in Süd. Vielleicht findet mancher dann den Weg zu uns." Den schließlich bietet die "Oase" auch Hilfe bei persönlichen und sozialen Schwierigkeiten. "Wir begleiten die Jugendlichen vom ersten Liebeskummer bis zur ersten Wohnung. Auch mit Drogen- und Alkoholproblemen haben wir immer wieder zu tun. Wir wollen da sein, wenn wir gebraucht werden." Unterstützung werden die Jugendlichen gewiss auch von den Senioren in Süd erhalten. Am Sonnabend übernahmen die älteren Herrschaft beim Sommerfest den Kuchenbasar. Dafür wird die Jugend wieder das Catering bei den Feierlichkeiten der Senioren übernehmen. Man kennt sich schon. Die Nachbarschaft sollte also klappen. Den Club besuchen täglich zwischen 20 und 30 Jugendliche, im Winter sind es deutlich mehr.