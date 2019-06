Neuer Spielplatz eröffnet

Matthias Henke

Sonnenberg (MOZ) Am Kindertag wurde in Sonnenberg die Eröffnung des neuen Spiel- und Festplatzes in der Dorfmitte groß gefeiert.

Mit der Freigabe hatte es der Nachwuchs so eilig, dass ein Teil des Bandes schon durchschnitten war, bevor Bürgermeister Ralf Wöller (CDU) das Signal geben wollte. Doch zum Glück war der Vorrat an symbolischer Begrenzung damit noch nicht aufgebraucht und für die Erinnerungsfotos wurde erneut geschnitten. Amtsdirektor Frank Stege und der scheidende Ortsbeirat Andreas Spring halfen mit. Der Spiel- und Festplatz am früheren Standort der Sonnenberger Dorfgaststätte kostete rund 400 000 Euro. 75 Prozent davon wurden vom Land gefördert.