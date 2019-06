Auf eine Dschungeltour begeben

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Der Sonnabend steht beim dreitägigen Granseer Bürgerfest traditionell im Zeichen des Nachwuchses. Und so hatten auch diesmal die Organisatoren einiges aufgefahren, um das Kinderfest gelingen zu lassen und der Langeweile keine Chance zu geben.

An mehr als 40 Ständen warteten auf dem Platz der Jugend jede Menge Mitmach-Angebote auf die jungen Besucher und ihre Eltern. Da konnten Dschungel-Kork-Boote und Tiermasken gebastelt, die Frisuren für eine Safaritour zurechtgemacht oder Affen- und Krokodilspiele ausprobiert werden. Verantwortlich zeichneten dafür vor allem die Teams der Kitas und Schulen des Amtsbereichen, des Jugendclubs, der Bibliothek und lokaler Vereine. "Die Kollegen haben am vergangenen Wochenende die halbe oder auch ganze Nacht im Wahllokal verbracht und eine Woche später stehen sie wieder am Wochenende auf der Matte, um das alles hier möglich zu machen. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön", sagte der stellvertretende Amtsdirektor Wolfgang Schwericke bei der Eröffnung mit Blick auf das Engagement zahlreicher am Fest Beteiligter, die vergangenen Sonntag schon als Wahlhelfer dabei waren.

Darbietungen der Kitakinder

Quasi aus erster Hand mitbekommen, wie die Kinder im Vorfeld Feuer und Flamme für ihren Auftritt waren und dementsprechend übten, hat es Amtsausschussvorsitzende Christin Zehmke. "Monatelang" sei das gegangen. Und geübt hatten alle Kindereinrichtungen des Amtsbereiches mit dem dort betreuten Nachwuchs.

Da führten dann am Sonnabend die Kinder aus "Henriettes Schneckenhäuschen" auf der Bühne einen Dschungeltanz auf, die Kinder aus dem "Bärenwald" übten sich als Dschungeltrommler, die "Hufeisen-Kids" tanzten durch den Dschungel und die Kleinsten des Zwergenlandes vollführten einen Schlangentanz, Stars und Sternchen der "Hufeisen-Kids" waren zu erleben. Apropos Schlangentanz: Vor den Darbietungen der Kitagruppen konnte das Publikum mit Unterhaltungskünstler Ingsen van Knudsen "einen Trip in den Urwald" unternehmen. Mit Humor aber auch Wissenswertem zur Natur in den tropischen Breiten war dieser gespickt. Schlangen ließen Mutige über ihre Schultern kriechen, eine Vogelspinne und einen Baumleguan hatte van Knudsen auch mitgebracht.

Wem das noch nicht reichte, der stattete den Schaustellern im benachbarten Vergnügungspark einen Besuch ab. Unter anderem gab es dort ein Bungeetrampolin und eine riesige Schiffschaukel.

In Gransee ist noch mehr los

Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) wies indes schon auf die nächsten Veranstaltungshöhepunkte in Gransee hin. So tritt am kommenden Wochenende das Musikkorps aus Gransees Partnerstadt Hessisch-Oldendorf auf und eine Woche später findet das zweite Familiensportfest des SV Eintracht statt. "In Gransee ist jede Menge los", so Gruschinske.