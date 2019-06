Potenzielle Wähler

Potsdam (MOZ) Es ist die größte Fahrraddemo der Welt. 90 000 Zweiradfahrer haben am Sonntag den Verkehr in großen Teilen Berlins zum Erliegen gebracht und damit sicher nicht für Freude bei den Autofahrern gesorgt.

Doch die Radler haben damit nur an einem Sonntag mal gezeigt, wie es ihnen an den restlichen 364 Tagen des Jahres ergeht: Dann da müssen die Velo-Besitzer oft den vermeintlich stärkeren Autofahrern den Vortritt lassen, an deren Bedürfnissen der Verkehr in den meisten Städten und Dörfern orientiert ist.

Eine Ungerechtigkeit, die abgeändert werden muss. Denn es werden nicht nur immer mehr Menschen, die mit dem Rad zur Arbeit oder in der Freizeit unterwegs sind, um etwas für ihre Gesundheit zu tun. Gleichzeitig tun sie damit auch etwas für unser aller Umwelt, indem sie schädliche Abgase vermeiden und auch noch viel weniger Platz brauchen als die Karossen, die die meiste Zeit nur herumstehen. Schließlich – und dies sollte den Politikern in diesen bewegten Zeiten ganz bestimmt nicht egal sein – sind Radfahrer auch potenzielle moderne Wähler.