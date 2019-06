Tuning-Fans erobern den Ziegeleipark

Wolfgang Gumprich

Mildenberg (Wolfgang Gumprich) Knapp 800 Teilnehmer hatten sich beim Veranstalter Norman Wendrich angemeldet, und so rollten die Boliden – vorsichtig - auf das weitläufige Gelände. Es überwogen die Marken aus dem süddeutschen Raum, doch auch Wolfsburg war stark vertreten. Einige Besitzer amerikanischer Autos hatten sich ebenso dazugesellt, so wie der Böse-Onkels-Fan aus Nürnberg, der seine Corvette mit Textzeilen der Band und einem Lautsprechersystem ausgestattet hat, das manchem Besucher ein bewunderndes Staunen entlockte.

In puncto Sound konnte der Berliner Travis Flasshoff punkten. Er hat Lautsprecher, sogenannte Bass-Woofer, die pro Stück 42 Kilogramm wiegen und eine Leistung von mindestens 5 000 Watt haben, ins Auto eingebaut. "Solche Anlagen bauen wir nur für besondere Wettbewerbe ein", versicherte der Experte. "Da kann dann auch keiner mehr bei 181 Dezibel im Auto sitzen." Doch Flasshoff baut auch Anlagen für Auto- und Musik-Enthusiasten in Fahrzeuge ein. Die schränken zwar den Platz der Mitfahrer ein, sind aber weniger laut.

Lautstärke spielte auch eine Rolle beim Auspuffmessen. Für drei Euro konnte jeder Fahrer seine akustische Hinterlassenschaft messen lassen. Ein Manta spuckte Flammen aus dem Auspuff bei 123 Dezibel. Ein Freund von Elektroautos wird der Fahrer nach eigenem Bekunden nicht werden.

Neben den tiefergelegten oder breiteren Autos stachen einige Oldtimer hervor. So wie der von Dominik Rietschel, ein in originalem Grünmetallic lackierter Kadett B aus dem Jahr 1973. "Es waren die letzten Kadetts der B-Reihe", sagte der gelernte Maler aus Kamenz. Aus einem Fast-Gerippe, das er im Kohlegebiet Lausitz fand, baute er in zwei Jahren ein fast neues Fahrzeug. "An meinem Kadett ist alles Original", so der stolze Eigentümer.

Nach der Pokalvergabe in diversen Kategorien verabschiedeten sich die Autotuner. Aber nicht ohne sich schon für das nächste Jahr zu verabreden.