Überfällige Entscheidung

Berlin (MOZ) Europa befragt seine Bürger, Europa hört auf seine Bürger – und schafft sinnlose Regelungen ab. So lautete die Verheißung der EU-Kommission und des europäischen Parlamentes in Sachen Zeitumstellung. Vom Wechsel von Sommer- und Winterzeit ist ja längst klar, dass er wirtschaftlich nichts nützt und die innere Uhr verwirrt.

Eine Online-Befragung hatte denn auch im vergangenen Sommer erbracht, dass insbesondere die Bürger im Baltikum, in Polen und in Deutschland das Hin und Her nicht mehr wollen. Die Kommission wollte dem deshalb noch 2019 ein Ende bereiten. In diesem März dann hatten die europäischen Parlamentarier schließlich für ein Aus im Jahr 2021 gestimmt.

Doch das Parlament, das sich mit der höheren Beteiligung an der Europawahl gerade bestätigt fühlt, bekommt nun die eigene Ohnmacht vorgeführt. Nicht nur, dass der französische Präsident die beiden Spitzenkandidaten des Parlaments ausbremsen will, Kommissionspräsident zu werden. Auch bei der Zeitumstellung hat man die Rechnung ohne den Ministerrat, also ohne die nationalen Regierungen, gemacht. Die meisten Staaten wollen das Thema aussitzen. Sie müssten ja eine Entscheidung treffen, ob man immer in der Sommer- oder der Winterzeit bleiben will. Problematisch wäre es, wenn dann das Nachbarland einer anderen Zeitzone angehörte wie das heute zwischen Spanien und Portugal der Fall ist. Wer die Abwägung aber zum Vorwand nimmt, das ganze Projekt zu stoppen, verspielt das gerade gewachsene Vertrauen der Bürger in die EU-Institutionen. Wer so die Wähler verschaukelt, muss sich nicht wundern, wenn die eigene politische Zeit schneller als erwartet abläuft.