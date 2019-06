350 frische PS für die Wasserschutzpolizei

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Die für die Rheinsberger Seen und Schifffahrtswege verantwortlichen Wasserschutzpolizisten verfügen seit Sonnabend über ein neues Dienstfahrzeug. Anlässlich des Hafenfestes wurde das moderne Kontrollboot nach der Taufe an die zuständigen Kollegen übergeben.

In seiner Rede verwies Polizeioberrat Thomas Loschek, der oberste Wasserschützer des Landes, auf die Bedeutung einer Schiffstaufe. Er betonte, dass das neue Fahrzeug schon eine Weile auf den Gewässern getestet wurde und alles gut gelaufen sei. Bei der Titanic, die nach ihrer Jungfernfahrt in New York getauft werden sollte, ging das schief: Sie rammte einen Eisberg und ging unter.

Getauft wurde das Boot auf den Namen "WSP 42 Rheinsberg". Taufpatin war mit Polizeihauptmeisterin Irena Neumann – eine Wasserschutzpolizistin, die auf den Gewässern rund um Oranienburg ihren Dienst verrichtet. Anstelle einer Flasche Sekt musste ein Glas des Getränks ausreichen, zumal der Schiffsrumpf bei dem Aufprall einer Flasche hätte Schaden nehmen können.

Wie Loschek berichtete, ist die Wasserschutzpolizei des Landes dabei, ihre Flotte zu modernisieren. Insgesamt sollen acht neue Boote in Dienst gestellt werden. Das Rheinsberger sei das Dritte, das nun übergeben wurde. Das Rheinsberger Revier, für das Klaus-Peter Bensch und zwei weitere Kollegen zuständig sind, sei ein Schwerpunkt im Norden Brandenburgs.

Loschek sprach von 24 Unfällen im vergangenen Jahr. Allerdings betonte er, dass das führerscheinfreie Fahren selbst mit großen Charterbooten nicht zu mehr Unfällen geführt hätte. An den Karambolagen seien sowohl Schiffsführer mit einem Führerschein wie auch Paddler und sonstige Freizeitkapitäne beteiligt. Als einen Schwerpunkt nannte der Polizeioberrat die Nachwuchsgewinnung. "Die wenigsten Polizisten wollen aufs Wasser", erklärte Loscheks KollegeAndreas Pompetzki, Leiter der Wasserschutzpolizei für den Polizeibereich Nord, zu dem die Reviere Neuruppin und Rheinsberg gehören. Deshalb seien Bewerber jederzeit willkommen. Allerdings müssten diese erst eine ganz normale Polizeiausbildung durchlaufen. Neben kurzen Ausfahrten mit dem neuen Dienstfahrzeug bestand am Sonnabend die Möglichkeit, einen Blick in das Innere zu werfen.

Thomas Loschek lobte die Eigenschaften des Bootes. Es biete durch eine höhere Reling und die Größe mehr Sicherheit und Raum für die Diensthabenden. Außerdem verfüge es über eine Klimaanlage und eine kleine Küche. Die Nord Star 28 Patrol, so die Bezeichnung des Bootes, ist 9,50 Meter lang und 3,10 Meter breit. Angetrieben wird es von einem Acht-Zylinder-Motor mit Z-Antrieb, der mit einem Hubraum von 4460 Kubikzentimetern eine Leistung von 350 PS entwickelt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 51 Kilometer pro Stunde. Außerdem verfügt das 385 000 Euro teure Boot über ein Echolot, eine Wärmebildkamera, über einen Suchscheinwerfer, eine Heckkamera mit Bildschirm sowie eine Bergeplattform. Alles, was benötigt wird, um die Sicherheit auf dem Wasser zu gewährleisten.