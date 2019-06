Pizza-Party-Boot fährt Sieg ein

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Auflage des Rheinsberger Hafenfestes hat am Sonnabend alle Erwartungen übertroffen. Vor allem hatte das schöne Wetter dafür gesorgt, dass einige hundert Besucher bei freiem Eintritt an das Ufer des Grienericksees gekommen waren, um das Spektakel zu erleben.

Einer der Höhepunkte war zweifelsohne die Pappbootregatta, die am Mittag zahlreiche Schaulustige an die Uferpromenade gelockt hatte. Obwohl sich ursprünglich elf Teams angemeldet hatten, waren es am Ende noch neun Besatzungen, die in ihren futuristisch gestalteten Wasserfahrzeugen an den Start gingen.

Wie Thomas Tittel vom organisierenden Heimatverein berichtete, durften die Boote ausschließlich aus Pappe, Papier und wasserlöslichen Klebstoff hergestellt werden, was für die Väter und Helfer der Kinder und Jugendlichen eine echte Herausforderung war. Der Veranstalter zeigte sich zufrieden. Immerhin gab es wegen zu geringer Teilnahme drei Jahre lang keinen solchen Programmpunkt.

Tempo und Kreativität

Zu absolvieren war eine etwa 30 Meter lange Strecke, die durch Martin und Janette Redel, zwei Mitglieder des Tauchsportklubs Nehmitzsee, abgesichert wurde. Doch gewertet wurde nicht nur die Zeit, die für die Strecke benötigt wurde, auch die Kreativität bei der Gestaltung der Boote ist von einer Jury vor dem Einsatz im Wasser bewertet worden.

Sieger wurden am Ende Luise Schulze (21) und Keven Pohle (22) vom Rheinsberger Pavillon , die mit ihrem Pizza-Party-Boot auf dem Wasser für Stimmung sorgten. Als wäre Karneval warfen die Jugendlichen Kamelle in Richtung der Zuschauer und erreichten unbeschadet mit ihrem einem Floß ähnlichen Gefährt das Ziel.

Aber auch Max Tittel und Jayden Strelow, die ihr Wikingerboot "Eiserne Union" getauft hatten, sowie Antony Bensch im papiernen Wasserschutzboot schlugen sich wacker und überstanden den Kurs ohne zu kentern. Die Gewinner und alle Teilnehmer durften sich bei der Siegerehrung über einen Geldpreis freuen, den der Rheinsberger Holzbildhauer und Künstler Tony Torrilhon gestiftet hatte.

Für Aufsehen sorgte auch ein Boot, das von einem Junggesellen außer Konkurrenz gesteuert wurde. Karsten Hopfe (36) hatte von dem Event in Rheinsberg erfahren und mit elf Freunden und Trauzeugen seine Junggesellenabschiedsfeier nach Rheinsberg verlegt. Und damit alles passt, kam auch gleich noch ein Pappboot zum Einsatz. Die Gäste aus der Gegend von Saalfeld zeigten sich von dem Fest begeistert. Auch ihr mit Blumen geschmücktes Boot war eine Augenweide und der Bräutigam wurde von den Zuschauern mächtig angefeuert. Weniger Glück hatten dagegen mehrere Pappbootkapitäne, deren Schiffe kenterten oder wenige Meter nach dem Start voll Wasser liefen und untergingen.

Doch das war längst nicht alles, was die zahlreichen Besucher des Hafenfestes erleben konnten. So hatten die am Grienericksee gelegenen Wassersportvereine ihre Bootshäuser geöffnet und warben für ihren Sport. Aber auch Modellsportler aus Mecklenburg-Vorpommern und aus der Region um Rheinsberg waren mit ihren historischen Mini-Schlachtschiffen vertreten und ließen diese auf dem Grienericksee kreuzen. Natürlich durfte beim Fest Meeresgott Neptun mit seinen Nixen genauso wenig fehlen, wie der Shanty-Chor "De goode Wind" aus Kyritz, der Arbeitergesangverein Rheinsberg, eine Abordnung des Rheinsberger Carnevalvereins mit seinen Tanzgruppen vom Verein Tanz & Art sowie der singende Seemann Bernd Köpcke und die Combo des Polizeiorchesters.

Aber auch sportliche Wettkämpfe im Kutterpullen und im Rudern standen auf dem Programm. Mit einer Geschwaderfahrt und einer Party am Bollwerk der Reederei Halbeck, die das Fest seit Jahren unterstützt, ging das Spektakel am späten Abend zu Ende.