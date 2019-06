Die laute Chefin ist gescheitert

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Am Ende reichte Andrea Nahles nicht einmal mehr die Rückendeckung ihrer Stellvertreter. Die hatten noch am Sonnabend Solidarität mit der SPD-Vorsitzenden gefordert. Am Sonntagmorgen, 9.53 Uhr, kündigte Nahles per Mail ihren Rücktritt an. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", erklärte sie ihren Schritt. Nahles zieht damit die Konsequenzen aus den Personaldebatten der vergangenen Woche. Sie hat erkannt, dass sie nach den Niederlagen bei der Europa- und bei der Bremenwahl vor einer Woche keine stabilen Mehrheiten in der SPD mehr hinter sich bringt.

Nach einem guten Jahr an der Spitze der SPD ist Andrea Nahles gescheitert – mit bislang unabsehbaren Folgen für ihre Fraktion, für ihre Partei, aber auch für die Bundesregierung. Denn Nahles war angetreten, um die SPD in der Regierung zu erneuern. Nach dem Rücktritt von Martin Schulz war sie es, die die SPD überzeugte, trotz aller Bedenken mit der Union zu koalieren. Nahles selbst war zwar nicht Teil der Regierung. Als Fraktionschefin sorgte sie aber hinter den Kulissen für den kurzen Draht zu den Kollegen von CDU und CSU.

Ob das auch ihre Nachfolger leisten können und wollen, ist fraglich. Viele in der SPD sehen in der Regierungsbeteiligung einen Grund dafür, dass die SPD seit Jahren an Boden verliert. Holte sie 2005 vor Eintritt in die erste Merkel-Groko noch 34 Prozent der Stimmen, waren es bei der letzten Bundestagswahl nur noch 20 Prozent.

Selbst Vizekanzler Olaf Scholz, der 2018 mit Nahles für die Groko geworben hatte, sagte am Wochenende dem "Tagesspiegel": "Ich bin ganz sicher, dass es nicht vertretbar wäre, dass wir nach der vierten Großen Koalition noch eine fünfte bekommen." Allerdings weiß keiner, wie lange Groko Nummer 4 noch hält. Spätestens im Spätherbst wollten die Genossen sowieso die Koalition einer Revision unterziehen – gut möglich, dass sie sich darauf verständigen, den Befreiungsschlag schon jetzt zu wagen. Bereits an diesem Montag kommt der Parteivorstand zusammen.

Für Nahles dürfte das die letzte Vorstandssitzung sein. Nach über 30 Jahren in der SPD plant sie den kompletten Rückzug aus der Politik. Ihr steht ein kalter Entzug bevor. Dabei konnte sie zuletzt durchaus auch Erfolge vorweisen. Unter ihrer Führung hat die SPD den Erneuerungsprozess begonnen und sich außerdem ein neues Sozialstaatskonzept verpasst. "Wir werden Hartz IV hinter uns lassen", versprach sie und erklärte: "In einer neuen Zeit brauchen wir nicht weniger als einen neuen Ansatz für unseren Sozialstaat, der zudem als leistungsgerecht und transparent empfunden wird."

Kurz schienen sich sogar die Umfragewerte ein wenig zu erholen. Allein: Es war nicht von Dauer. Als die SPD dann bei der Europawahl auf 15,8 Prozent abstürzte, gaben viele Nahles die Schuld. Die Frage war nicht mehr, ob sie geht, sondern nur noch wann. Dass sie den Parteitag im Herbst nicht übersteht, galt vielen längst als ausgemacht.

Natürlich hat Nahles auch schwere Fehler gemacht. Sie gab immer wieder zu, dass ihr Umgang mit der Beförderung des damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen verheerend war. Auch in der Klimapolitik war sie viel zu zögerlich. Sie hatte noch im Dürresommer 2018 geglaubt, die SPD dürfe nicht grüner als die Grünen werden – bis die Grünen in den Umfragen an den Sozialdemokraten vorbeizogen.

Nahles’ größter Schwachpunkt war aber ihre Unbeliebtheit. Selbst Genossen, die sich ihre "Freunde" nannten, jammerten über ihre Außenwirkung. Nahles war klar, dass an sie – als Frau – Maßstäbe gelegt werden, die sie anders als die SPD-Vizes Malu Dreyer und Manuela Schwesig nicht erfüllte. Vielen galt sie als zu forsch, zu laut und zu peinlich. "Da hat auch Frauenfeindlichkeit eine Rolle gespielt", sagte Fraktionsvize Karl Lauterbach am Sonntag.

Nahles wusste, wie zerbrechlich ihre Macht in der SPD ist. Im April 2018 sagte sie in ihrer Bewerbungsrede für den Vorsitz: "Eine allein kann das nicht schaffen. Das müssen wir gemeinsam schaffen." Aus dem Grund bat sie die Delegierten damals um Mithilfe und prophezeite: "Es wird uns gelingen, Leute! Wir packen das! Das ist mein Versprechen", sagte sie. Sie konnte es nicht halten.