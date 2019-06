Modell mit Potenzial

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei der Einstellung von Polizisten mit Migrationshintergrund lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen kann der Nachwuchsmangel auf diese Weise aufgefangen werden. Andererseits sind die sprachlichen Kompetenzen der Kollegen bei der Kommunikation mit ausländischen Bürgern oft von Vorteil – selbstredend, dass die Brandenburger Polizei-Fachhochschule gezielt um polnische Schüler wirbt. Bei all den klaren Vorteilen von Multikulti bei der Polizei darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass es mitunter auch zu Problemen dabei kommen kann. Zuletzt hatte sich zum Beispiel an der Polizeiakademie in Berlin gezeigt, dass das Nebeneinander von deutschen und ausländischen Schülern alles andere als reibungslos vonstatten ging. Ein Ausbilder sprach von katastrophalen Zuständen, von einer Zwei-Klassen-Polizei, die der Korruption Tür und Tor öffne. Die Missstände riefen schließlich den Innensenator auf den Plan, und die Akademie-Leiterin zog umfangreiche Konsequenzen. Nun muss man den Teufel nicht an die Wand malen. Aber Brandenburg sollte angesichts eines solchen Beispiels klug genug sein, um ähnlichen Szenarien beizeiten gezielt entgegen zu wirken. Dann könnte sich dieses Modell als echte Erfolgsgeschichte etablieren.