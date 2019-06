Zwei Elfer, ein Eigentor

Britta Gallrein

Bernau Es war kein Spiel für schwache Nerven. Dabei ließ die erste Hälfte das gar nicht vermuten, denn die verdiente sich nicht das Prädikat "hochklassig". Einheit war klar das spielbestimmende Team, die Falkenseer verlegten sich aufs Kontern und das erschreckend harmlos. Eine einzige gute Chance kam zustande, ansonsten war spätestens an Einheits Viererkette Schluss, in der diesmal der nach einem Kreuzbandriss wieder genesene Fritz Söllner aushalf.

Elfmeter in 45. Minute

Einheit erarbeitete sich vor allem durch den unermüdlich ackernden Maximilian Walter zahlreiche Chancen, konnte jedoch keine verwerten. So musste ein Elfmeter für die längst überfällige Führung sorgen. Luc-Stephane Nkok wurde kurz vor dem Pausenpfiff im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht, der gut leitende Schiedsrichter Tobias Collin zeigte auf den Punkt. Sebastian Wladyko blieb Sieger gegen Falkensee-Keeper Kai Spangenberg – mit 1:0 ging es in die Pause.

"Es ist so ein bisschen wie in der kompletten Rückrunde. Wir spielen gut, aber machen die Tore nicht", bekannte Einheit-Stürmer Ricky Ziegler, der verletzungsbedingt nur zuschauen konnte. Einheit-Coach Nico Thomaschewski machte in der Kabine seinen Spielern noch einmal Mut, ihre Linie beizubehalten, nicht nachzulassen und sich endlich zu belohnen.

Zunächst sah es auch danach aus, denn kurz nach Wiederanpfiff zahlt sich der Einsatz von Maximilian Walter endlich aus – er traf zum 2:0.

Doch kurioserweise drehte sich jetzt das Spiel. Vielleicht im trügerischen Gefühl, den Sieg in der Tasche zu haben, ließ Einheit nach. Ein Foul-Elfmeter brachte die Gäste zurück. Christopher Schulze verwandelte zum 2:1 (55.). Und es kam noch schlimmer. Die Falkenseer zeigten, wie einfach es gehen kann. Patrick Lenz passte zu Schulze in den Strafraum, der traf zum 2:2-Ausgleich. Die Gäste witterten Morgenluft. Ein Falkenseer Eckball fand den Weg zu Lars Nielsen, der traf zur 3:2-Gäste-Führung (67.)

Die Körpersprache der Bernauer sprach Bände: Die Köpfe hingen. Doch der frisch eingewechselte Routinier Volkan Altin brachte die favorisierten Gastgeber zurück ins Spiel. Martin Lange hatte ihm den Ball im Strafraum zurückgelegt, Altin zog ab: 3:3 (73.). Kurz darauf setzte sich Tom Schneider gegen zwei Gäste-Spieler durch und bediente Antrew Lubega, der auf 4:3 erhöhte (82.).

Eigentor zum 6:3

Die Falkenseer warfen jetzt alles nach vorn, verloren den Ball in der Vorwärtsbewegung und Antrew Lubega setzte sich allein auf weiter Flur gegen Keeper Kai Spangenberg durch: 5:3. Richtig bitter wurde es für die Falkenseer in der 90. Minute, als Michael Holz beim Rettungsversuch ins eigene Tor traf – was ihm auch im Spiel gegen Seelow in der 89. Minute passiert war.

"50 Minuten haben wir überragenden Fußball gespielt und dann machen wir es uns selber in 15 Minuten fast kaputt", so Einheit-Coach Nico Thomaschewski. "Man hat gesehen, dass wir eine angeknackste Truppe sind vom Selbstbewusstsein her. Umso wichtiger war es für uns zu sehen, dass wir solche Spiele auch wieder drehen können", so der Trainer, der seinen Jungs zur Belohnung einen trainingsfreien Tag gönnt. Auch sein Gegenüber André Bittner war nicht komplett unzufrieden. "Die Niederlage ist schon etwas zu hoch ausgefallen. Drei Tore in Bernau zu schießen ist ja schon gut."

Bernau: Niklaas Seifarth – Tom Schneider, Fritz Söllner, Julian Graf, Luc-Stephane Nkok – Maximilian Walter, Florian Gerber, Martin Lange, Luthando Saul (65. Sam-Rene Bartz) – Antrew Lubega (Andy Madjouka) , Sebastian Wladyko (65. Volkan Altin)