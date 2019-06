Mit Helm und Lampe durch die Heilstätten

Aileen Hohnstein

Friedrichstahl Zum ersten Mal bot Ralf Blauermel am Sonntag eine offizielle Tour durch die alten Gebäude der ehemaligen Lungenheilstätte Grabowsee an.

Grüner Putz bröckelt von den Wänden, nicht alle Fenster haben Scheiben, in einigen Zimmerecken liegt vertrocknetes Laub in kleinen Haufen – in der ehemaligen Lungenheilstätte am Grabowsee sind die Spuren der Zeit deutlich zu sehen. Doch gerade der marode Charme wirkt wie ein Magnet auf Besucher. "Mit ein bisschen Fantasie kann man sich auch vorstellen, wie das hier früher einmal ausgesehen haben muss", findet Jeannette Hahn. Die Borgsdorferin ist am Sonntag bei der ersten offiziellen Führung durch einige der Gebäude dabei. "Ich finde es schön, dass die Führung es möglich macht, solche Orte anschauen zu können", sagt sie.

Tour in die Vergangenheit

Genau darum geht es Ralf Blauermel, der die Führung organisiert hat: "Wir wollen dieses Schmuckstück, das Gesamtensemble der Heilstätte, zeigen und wieder in das Bewusstsein der Menschen rücken. Die Heilstätte liegt ja sehr versteckt in Oranienburg und wurde in den letzten Jahren stiefmütterlich behandelt." Ab 1892 entstand die Lungenheil-stätte Grabowsee, in der bis 1945 an Tuberkulose erkrankte Männer behandelt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten Sowjetische Streitkräfte bis 1991 die Gebäude als Militärklinik. Danach wurde das Areal nicht mehr genutzt, die Häuser verfielen nach und nach, Metalldiebe entwendeten alles, was sich zu Geld machen ließ, und Vandalen zertrümmerten Fensterscheiben und Keramikfiguren. "Das verstehe ich nicht, wieso man so etwas machen muss", wundert sich eine Frau nach Ralf Blauermels Vortrag.

Die mutwillige Zerstörung der teilweise denkmalgeschützten Häuser findet mittlerweile nicht mehr statt. "Die ist komplett verschwunden", erklärt Bernhard Hanke, der seit 2005 das Gelände der ehemaligen Lungenheilstätte verwaltet. Zusammen mit Mitstreitern des Vereins Kids Globe arbeitet er seit Jahren daran, genug Geld zu sammeln, um das Grundstück vom Eigentümer zu kaufen. Eine internationale Akademie für Jugendliche und junge Erwachsene soll dann entstehen. Bis es soweit ist, kümmert sich Hanke um die Sicherung der Gebäude. Schutt wird aus den Häusern geräumt, Dächer werden gedeckt, Kunstinstallationen aufgebaut und Ausstellungen veranstaltet. Dass das ambitionierte Vorhaben zukünftig in die Tat umgesetzt werden kann, davon ist Hanke überzeugt. Die Nähe zu Berlin, die Schönheit der Landschaft und des Gebäudeensembles würden einen besonderen Reiz ausüben. Mehrmals gab es dort bereits Filmaufnahmen, unter anderem für "Monuments Men" und den deutschen Horrorfilm "Heilstätten". Jedes Jahr kommen Besucher aus aller Welt. "Das Interesse ist auf jeden Fall da", bekundet Bernhard Hanke.

Sicherheit ist Pflicht

Das ist auch am Sonntag erkennbar. Die drei angekündigten Touren – weitere Führungen finden am 16. Juni und 4. August statt – waren schnell ausgebucht. 20 Personen sind es, die Tourführer Ralf Blauermel nun auf Schritt und Tritt folgen. Das ist Pflicht und Teil des Sicherheitskonzepts, das von der zuständigen Behörde abgenommen wurde. Außerdem sind festes Schuhwerk, Taschenlampe und Helm Pflicht. Wie sinnvoll das ist, davon können sich einige Tourteilnehmer selbst überzeugen: Ab und an stoßen Köpfe an tiefhängende Rohre oder niedrige Decken in dunklen Kellergängen, weil die interessierten Besucher am liebsten gleichzeitig überall hinschauen und fotografieren möchten und dabei mögliche Gefahrenquellen übersehen. "Sind alle da?", ruft Ralf Blauermel immer wieder, bevor es zum nächsten Gebäude geht. Direktionsvilla, Kapelle, alter Konsum oder Aufnahmegebäude – im flotten Schritt zieht die Gruppe, eifrig Fotos knipsend, weiter.

"Das war wirklich interessant, vielen Dank", sagt ein Mann am Ende. Aufgrund der großen Nachfrage überlegt Ralf Blauermel, nach den Sommerferien weitere Termine anzubieten.