Menschen-Kicker in Angermünde

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Toben, spielen, ins Wasser springen, Eis essen – am Kindertag ist alles erlaubt. Überall im Landkreis haben Unternehmen, Städte, Dörfer, Vereine und Feuerwehren große und kleine Feste ganz allein für den Nachwuchs vorbereitet. Und weil die Seen erst langsam warm werden, holt sich das Schwedter AquariUM, unterstützt von Stadtwerken, Stadtsparkasse, Verkehrsgesellschaft und Wobag die Jüngsten aus der Stadt und der Umgebung in die 32 Grad Celsius warmen Fluten. Zu den Attraktionen gehören Enten-Fangen, Wasserspiele und zweifellos die große Wasserburg, die es zu bezwingen gilt.

Spezielle Kurse für Babys

Kinder zählen ohnehin zu den treuesten Gästen des AquariUMs, vor allem an den Wochenenden. Schon im Alter ab zwei bis drei Jahren toben sie sich im nassen Element aus. Für die Babys gibt es spezielle Kurse an jedem Donnerstagnachmittag. Da wird dann extra die Wassertemperatur hochgefahren.

Die Schwimmkünste bei Kindern gehen allerdings zurück, so die Einschätzung von Schwimmmeister Kai Kurpiuhn. Vermutlich nehmen es die Eltern nicht mehr so genau wie früher. Dafür kommen auch polnische Schulklassen nach Schwedt, um Schwimmunterricht durchzuführen. Außerdem fördert die Bewegung im Wasser die Gesunderhaltung gerade in jungen Jahren.

Großer Andrang nicht im, sondern am Wasser - und zwar an der Mündeseepromenade von Angermünde. Dort lassen es sich gleich in den ersten Stunden des Kinderfestes rund 500 Gäste gutgehen. Der Verein Hirschschwimmen besetzt regelmäßig das Areal am Café Seeblick mit zahlreichen Attraktionen.

Zur sechsten Aktion dieser Art ist ein Menschen-Kicker-Spiel neu aufgebaut worden. Die darin befindlichen Figuren sind Kinder, die sich an den langen Stangen hin und her bewegen, um den Ball zu treffen. Das Ganze erfordert ungemein Geschicklichkeit und erweist sich als ein Gaudi und Zuschauermagnet.

Der Verein Hirschschwimmen nimmt keinen Eintritt, will auch Eltern und Familien mit vielen Kindern ein Fest unter freiem Himmel ermöglichen. "Und weil Firmen und Vereine das toll finden, haben wir viele Helfer", berichtet Steffen Tuchscherer, stadtbekannter Touristenführer und Maskottchen Hirsch Hannibal. Aus gesundheitlichen Gründen darf er allerdings nicht ins Wasser steigen.

Auch in anderen Orten haben Kinder an diesem Tag den Vortritt bei Kinderfesten aller Art.