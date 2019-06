Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Weltraum-Romantiker, ein Hexenmeister und Widerstandslieder stehen Samstag zum Abschlussabend des 25. Jazz in E im Programm. Etwa 150 Menschen nehmen im dunklen Rundsaal des Paul-Wunderlich-Hauses Platz. Die Reise beginnt mit dem Trio Heinz Herbert. Die zwei Brüder Dominic (Gitarre) und Ramon Landolt (Synthesizer und Samples) aus Zürich sowie Schlagzeuger Moritz Baumgärtner, der dem nun folgenden Klangteppich einen Rest hörbarer Struktur verleiht. Ramon Landolt wippt hinter Tasten und Reglern beständig auf und ab, als lausche er einem fürs Publikum nicht hörbaren Takt. Dominik Landort scheint mit einem Schneebesen am Hals der E-Gitarre entlangzufahren. "Schwebende Sounds", heißt es im Programm. Raumschiff Wunderlich hebt ab. Klang und Lichtspiel, Töne aus Konsolenspielen der Neunziger. Psychedelisch, nicht jedermanns Sache. "Hast Du ein Glück. Du hast einen der melodischen Abende erwischt", flüstert jemand im Publikum seinem Nebenmann grinsend zu.

Beat aus dem Gitarrenkoffer

Es wird tatsächlich melodischer. Nach der Umbaupause beendet der 70-jährige Jazz-Gitarrist Helmut Joe Sachse die Reise durchs All. Die Lichtshow ist vorbei. Der Scheinwerfer ruht auf dem Mann, dessen Gitarre gleich mehrfach verkabelt ist, um auch die Klopfgeräusche am Instrument zu verstärken. Den treibenden Beat erzeugt Sachse mit dem rechten Fuß auf dem mit Mikro versehenen Gitarrenkoffer und mit dem linken auf einer Tüte. Auch das Publikum stampft, als er die Bühne betritt. Sachse war schon mehrfach und in anderen Formationen Gast in Eberswalde. Er ist dem Publikum vertraut, wie einige der Melodien. Beständig blitzen bekannte Passagen auf und verlieren sich wieder in der verspielten Darbietung.

Unberechenbar Vertrautes

Zum Teil Vertrautes bringt nach weiterer Pause das Quartett Ernte zu Gehör. Widerstandslieder, Arbeiterlieder, Partisanenlieder – gespielt von Uli Kempendorff (Tenor-Saxophon, Klarinette), Benjamin Weidenkamp (Alt-Saxophon, Klarinette), Kaspar von Grüningen (Bass) und Max Andrejewski (Schlagzeug). Der Rhythmus meist wild, die Saxophone oder Klarinetten nur in sparsam ausgewählten Passagen erholsam harmonisch. "Unberechenbar" steht im Programm und das ist auch die Zugabe – eine unverfremdete Version des Pionierlieds "Unsere Heimat", gespielt auf Klarinetten. Kempendorff hat es kürzlich in einer TV-Doku rechte Siedler in Brandenburg singen hören. "Man darf die Lieder auch nicht den Falschen überlassen", sagt er.

Damit endet Jazz in E Nummer 25. Damit und mit Dank an alle Künstler, den guten Ton, alle Jazz-Aktivisten, die das Festival vorbereitet haben. Ein Festival, mit vielen Aperetif-Konzerten. Daran, so Initiator Udo Muszinski, habe man Geschmack gefunden. Noch in diesem Jahr soll es einen Digestif – also einen Verdauungsschnaps in Sachen Jazz – geben, möglicherweise verbunden mit einem Stadtrundgang. Mehr verrät Muszinski am Abend noch nicht.