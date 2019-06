Podelzig hatte Besuch vom Schleicher

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Die Nachricht machte am Freitagabend schnell die Runde im Dorf: Podelzig war soeben im rbb-Fernsehen als Zielort für den Besuch des "Landschleichers" am Sonnabend ausgelost worden. Gegen Mittag traf das Fernsehteam im 900-Einwohner-Ort ein. Der Landschleicher hatte sich zunächst mit einer Ur-Podelzigerin, mit Roswitha Nowak verabredet. Sie führte den Reporter durch die ehemalige Landfleischerei des Dorfes, die nach der Wende geschlossen worden war.

Der eben mit großer Mehrheit wiedergewählte Bürgermeister Thomas Mix kam dann mit dem Schlüssel für den sanierten Kirchturm, von dem aus der Landschleicher und sein Team den Ausblick aufs Dorf und die wunderbare Landschaft darum herum genießen konnten. Dazu gab es aktuelle Informationen zum Geschehen im Ort. So erfuhr der Landschleicher zum Beispiel von der Eröffnung der Tagespflege im Oderbruch am 15. Juni im Ärztehaus am Gemeindezentrum. In Letzterem war der Landschleicher zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Herrmann Kaiser und Reinhard Tietz gewährten als Vertreter des Wuhdener Heimatvereins Einblick in die spannende und oft dramatische Geschichte des Oderbruchdorfes. Sie berichteten vom Projekt der Erinnerungsstätte auf dem Gelände des ehemaligen Schlosses Klessin. Die Reportage vom Besuch des Landschleichers wurde am Sonntagabend ausgestrahlt und ist in der Mediathek zu sehen.