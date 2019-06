Ein Feiertag für die Jüngsten

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde/Kruge/Neulewin (MOZ) Bunte Luftballons wiesen in Kruge den Weg zum Kinderfest auf dem Sportplatz. Im Eingangsbereich fielen gleich die Holzkegelbahn sowie die Kaninchen und Hühner des Falkenberger Kleintierzuchtvereins D86 auf. Gut geschützt unter Bäumen. Anke Süßbier vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kruge/Gersdorf und andere Helfer wirkten da noch etwas angespannt. "Wir organisieren so ein großes Kinderfest für die ganze Gemeinde zum ersten Mal", sagte sie und vermutete, dass Familien mit jüngeren Kindern wohl erst nach dem Mittagsschlaf kommen würden.

Hundeshow als ein Höhepunkt

Der Vertreter des Falkenberger Heimatvereins äußerte sich bei der Vorstellungsrunde ebenfalls skeptisch. Doch binnen einer Stunde war der Festplatz gut gefüllt, planschten Kinder fröhlich in den von Jugendsozialarbeiter Alexander Schromm organisierten Bassins, nahmen die Hüpfburg in Besitz oder probierten sich bei Falkenbergs Bürgermeister Christian Ziche beim Bogenschießen aus, vertrat er zugleich doch den Schützenverein Kruge-Gersdorf auf dem Fest. Die Angler waren mit Zielweitwurf und einem Quiz vertreten und das in Berlin ansässige Elisabethstift, das in Falkenberg mehrere Kinder- und Jugendwohngruppen betreut, rief nun zum Plakatemalen auf. Die Überraschung war dann aber auf dem Rückweg zum Parkplatz perfekt: Teils dicht gedrängt warteten Klein und Groß auf den Beginn der Hundeshow, darunter auch Familien aus Bad Freienwalde, die später noch beim Fest in der Kurstadt vorbeischauen wollten. "Die haben doch gerade erst angefangen", hieß es da.

Plätze im Schatten waren auch an der Freilichtbühne in Bad Freienwalde heiß begehrt. Die 10. Klasse der Albert-Schweitzer-Schule bot Kuchen an und hoffte, mit dem Erlös die Kasse für die Abschlussfeier aufbessern zu können. Clown Pünktchen überreichte Philip im Beisein von Mama Karola Bünger, Brüderchen Carsten sowie den Großeltern ein Zauberschwert. "Die Hüpfburg war bisher das Beste", meinte der Siebenjährige, während die Erwachsenen es "super" fanden und finden, wenn für die Kinder etwas gemacht wird. Daniela Finke vom siebenköpfigen Organisationsteam und Mitarbeiterin der Stiftung SPI zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. Das Wetter sei auch so schön wie gewünscht. Im Vorjahr habe man aufgrund eines Unwetters ja gegen 17 Uhr abbrechen müssen. "Das wird uns heute nicht passieren."

Dreijährige in der Jugendwehr

Eine Wette war unterdessen Ausgangspunkt für das Kinderfest am Feuerwehrgerätehaus in Neulewin. "Wir wollten zeigen, dass wir besser als die Eltern sind", erzählte Jugendwart Heiko Schmidt. Doch beim Maifest wäre dieser Spaßwettkampf angesichts des Volleyball- und Fußballturniers wohl nicht so zur Geltung gekommen. "Alles anderes hat sich dann so angeboten, weil der Kindertag diesmal auf das Wochenende fiel", ergänzte Kitaleiterin Dagmar Hopp. In Ruhe werde man das Fest auswerten und überlegen, was künftig machbar ist. "2020 ist ein Schaltjahr, da fällt der 1. Juni auf einen Montag", gab Michaela Schulz zu bedenken, während Sohn Mio wortkarg blieb. Er ist wie Till erst drei Jahre alt und trägt dennoch schon das T-Shirt der Jugendfeuerwehr. "Das geht nur, weil wir auch Betreuerinnen sind", erklärte Tills Mutter Melina Wagner und fügte für ihn hinzu: "Alles, was mit Wasser zu tun hat, macht bei dem Wetter doch Spaß."